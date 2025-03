Evénement. Inauguration du Millénaire de Caen : que la fête commence !

Des mois que l'on évoque ce fameux Millénaire de la ville de Caen. Jeudi 20 mars, c'est le Jour J. Le coup d'envoi des festivités sera donné au château, transformé en un véritable parc paysager de quatre hectares après deux ans de travaux.

De la musique pour se rendre au château

A 18h30, trois fanfares amèneront les Caennais en direction du château. La Banda Jojo partira de la place Saint-Sauveur, la Café Calva Caennexion de l'Abbaye-aux-Dames et les Fêlés de la Caisse s'élanceront du Pavillon, sur le port. Rejointes par les Fonk'farons et la Fanfare Kids, ces fanfares produiront un concert commun inédit jusqu'à 23h sur les marches du château. A 19h40, les clochers de toutes les églises de Caen la Mer tinteront les uns après les autres pour annoncer le début de la fête.

L'histoire de Caen défile sous vos yeux

Dix minutes plus tard, à 19h50, une monumentale fresque animée sera projetée sur les remparts du château. L'artiste B959 y représente personnages, monuments, anecdotes, aventures et histoires oubliées… Le rendez-vous est donné rue de Geôle ou côté porte Saint-Pierre pour en profiter. Le spectacle sera projeté à nouveau chaque soir jusqu'au 29 mars, toutes les 30 minutes, de 19h50 à 23h (plus d'informations dans notre cahier spécial).

Spectacle pyrotechnique

Ensuite, la porte Saint-Pierre s'ouvrira au public et le spectacle Incandescences embrasera le château. La compagnie La Machine jouera "savamment avec le feu pour révéler et poétiser l'espace. Les visiteurs nocturnes seront invités à déambuler parmi une installation de centaines de flammes et d'éléments de pyrotechnie magnifiant les remparts et les nouveaux aménagements du site historique". 4 500 personnes peuvent entrer en même temps dans l'enceinte. Le spectacle sera proposé à nouveau en continu de 20h à 23h vendredi 21 et samedi 22 mars.

La sortie se fera par la porte de l'Université uniquement. Les visiteurs y seront accueillis en musique par près de 200 élèves des écoles de musique de Normandie. Enfin, à 21h, le Chœur et orchestre universitaire régional de Caen Normandie (Cour) interprétera un extrait du Requiem pour les Vivants, de Dan Forrest.

Les musées des Beaux-Arts et de Normandie seront ouverts en nocturne, jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 mars, de 20h à 22h. Entrée libre du 20 au 30 mars.