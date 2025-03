Millénaire de Caen. Une fresque animée géante projetée sur le château : "Ce sera coloré", promet l'auteur B959

Quand avez-vous été contacté ?

"En novembre 2023, par un appel de la direction artistique. Au début, j'ai eu peur vu l'importance du projet ! Mais j'ai très vite commencé à travailler sur le sujet, pour me rendre compte de ce que je pouvais faire. Je pense que le fait que je ne vienne pas de Caen (il est originaire de Lille) était un atout. J'ai un regard neuf, sans a priori. "

Qu'avez-vous pensé de ce château ?

"La première fois que je l'ai vu, c'était tout début 2024, j'ai d'abord été impressionné par sa dimension. J'ai pu rencontrer le directeur Jean-Marie Levesque, qui m'a appris énormément de choses. Je me suis ensuite beaucoup informé sur l'histoire de Caen. Quasiment tous les aspects de la fresque animée seront référencés."

A quoi va ressembler cette fresque ?

"Ce sera la projection d'un dessin qui va s'animer et qui a pour objectif de proposer un récit quasi mythologique du territoire. Il y a des incarnations de différentes choses comme l'Odon ou l'aspect industriel de la métallurgie… Ce ne sera pas un récit pur de l'histoire de Caen. Ce sera coloré, chargé, fourmillant, et pas 100% jovial, on passera par différents tons. Il y aura aussi un jeu avec la pierre de Caen. On peut aller au centimètre près sur les remparts grâce à AV Extended (N.D.L.R. : il s'agit de l'entreprise qui réalise le mapping, qui s'est occupée par exemple de celui de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris lors de sa réouverture)."

Où serez-vous à 19h50 jeudi ?

"J'espère être bien placé et pas sous la pluie ! Je serai entouré de mes proches, qui vont pour beaucoup faire le déplacement. J'ai hâte aussi d'avoir le retour des Caennais, car l'idée était de représenter leur perception."

Benjamin Barreau, alias B959, propose un spectacle visible pendant une dizaine de jours. Il inaugure les festivités du Millénaire sur les remparts du château.