Réseau ferroviaire. Bientôt des trains de la RATP pour concurrencer la SNCF au départ de Caen

Dans le cadre des directives européennes, la Région Normandie doit ouvrir à la concurrence son réseau ferroviaire. L'étoile de Caen, et ses liaisons avec Rouen, Coutances, Evreux, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux, Granville, Rennes, Deauville-Trouville ou la ligne entre Deauville-Trouville et Dives-Cabourg, sera la première à voir d'autres trains que ceux de la SNCF circuler, à l'horizon juillet 2027.

La RATP et une "amélioration du service"

La date paraît lointaine, mais la Région prévoit d'opérer un vote le 15 décembre. Après des négociations et études, l'opérateur RATP Développement semble tenir la corde, et une mise au point d'un projet de contrat est en cours. Celui-ci sera voté par les élus régionaux dans quelques mois. Ensuite, si le vote est positif, s'ensuivra "une période de transition, dite 'période de mobilisation', de janvier 2026 à juillet 2027, durant laquelle l'attributaire du contrat préparera la mise en exploitation de son futur lot", explique la Région Normandie.

De cette ouverture à la concurrence doit en découler une "amélioration du service". Les quatre autres lots, que sont l'étoile de Rouen, celle Mancelle, la ligne Paris-Granville, et la liaison Normandie-Saint-Lazare, doivent être ouverts à la concurrence entre 2030 et 2034. L'appel d'offres pour l'étoile de Rouen est prévu dès cet automne.