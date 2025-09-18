Evénement. Pourquoi 90 000 personnes sont-elles attendues à Merville-Franceville ce week-end ?

En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
Loisir. Pour sa 14e édition, Cidre & Dragon revient à Merville-Franceville-Plage, rebaptisée pour l'occasion en Merravilla. Voici ce qu'il faut savoir sur cet événement phare.

Publié le 18/09/2025 à 13h00 - Par Lilian Fermin
Sur la plage comme dans les rues de Merravilla, Cidre & Dragon enchante les visiteurs.

Pendant 48 heures, Merville-Franceville-Plage n'accueillera plus les touristes ou locaux désireux de prendre un bain de soleil, ou du moins de se ressourcer au doux son des vagues. Non, samedi 20 et dimanche 21 septembre, la station balnéaire d'un peu plus de 2 000 âmes devient Merravilla, capitale éphémère du fantastique, et se prépare à recevoir la visite de 70 000 à 90 000 passionnés de fantasy et de médiéval, à l'occasion de la 14e édition de Cidre & Dragon, festival entièrement gratuit. Un événement à la portée internationale, où le monde du réel se met en pause.

Un impact international

Durant ces deux jours, l'univers du fantastique est roi dans la commune de Merravilla, décorée et rebaptisée pour l'occasion, malgré l'absence de tout vestige médiéval. "On offre une expérience immersive pour que les gens s'inscrivent dans un univers de féerie", illustre Aurélien François, président de l'association Raid Tolkien, qui organise le rassemblement. "Chacun s'amuse à revenir en enfance, dans un imaginaire de chevaliers, de princes, de créatures, de contes…" Déambulations, jeux, lectures, spectacles, concerts, reconstitutions… Le programme est foisonnant.

Ce foisonnement est possible grâce aux professionnels invités, mais aussi à ce public, qui participe à la fête. Un public qui vient donc en nombre, et parfois de loin. "Les études faites avec des opérateurs téléphoniques montrent que nous avons des étrangers : Belgique, Hollande, Allemagne, Europe de l'Est…", assure Olivier Paz, maire de la commune depuis la première édition de Cidre & Dragon. "Nous avons aussi la clientèle locale, qui vient de l'agglomération caennaise. Notre impact est local, régional et international", poursuit celui qui entend souvent dire que le marché médiéval de Merravilla "est le meilleur de l'année".

Des œuvres d'art à chaque coin de rue

La preuve en est avec Clémence Brunet, installée en région parisienne et habituée des festivals médiévaux. "J'ai repéré Cidre & Dragon depuis un ou deux ans, des amis m'ont dit que c'était super. Et puis c'est seulement à 2h de route !" C'est sans aucun doute la multitude d'animations qui l'ont motivée à réserver un logement AirBnB sur Caen pour passer le week-end à Merravilla. "De ce que j'en ai compris, c'est vraiment un petit village vivant, avec plein de choses qui se passent partout dans les rues."

Cette année, elle viendra costumée en sirène, un attirail qu'elle a préparé tout l'été. Car Cidre & Dragon, c'est avant tout une célébration du costume. "On ne fait pas 10 mètres sans en prendre plein les yeux. Et attention, ce n'est pas un truc qu'on achète comme ça ! Les festivaliers travaillent pendant des mois, leur costume devient une œuvre d'art", s'émerveille Olivier Paz, qui redeviendra l'espace d'un week-end un templier. Il remarque que même les non-initiés, se sentant "hors-jeu" sans costume, finissent par craquer et acquièrent "une coiffe ou une tunique dans une échoppe". C'est d'ailleurs ce que préconise Aurélien François à ceux qui viendraient pour la première fois. "C'est difficile de s'intégrer sans costume. Deuxièmement, je dirais de s'amuser et de profiter. C'est court, il y a plein de choses à voir, avec des yeux d'enfants." Alors partez vite à la recherche d'inspiration pour vous fondre dans la masse, et profitez de la merveilleuse ambiance de Merravilla.

Un programme fourni : que voir et que faire à Cidre & Dragon ?

Contes, déambulations, spectacles, jeux, combats, reconstitution… Il y en a pour tous.

L'édition 2025 de Cidre & Dragon promet deux journées riches en animations.

Cette année, le festival Cidre & Dragon met à l'honneur l'eau. "Changer le thème chaque année permet de pimenter le festival, de changer des décors, mais aussi d'offrir une piste aux festivaliers dans la conception de leur nouveau costume", indique Aurélien François, président de l'association organisatrice Raid Tolkien. D'ailleurs, selon lui, ce sont les festivaliers eux-mêmes qui représentent le temps fort de ces 48 heures. "Nous offrons une expérience immersive, mais ce sont eux qui font le spectacle." Ainsi, il vous conseille "d'aller voir les animations, la musique, s'il y a une aventure vivante, de participer à des ateliers…"

Il n'y a qu'à feuilleter le programme pour remarquer qu'il se passe toujours quelque chose. Aurélien François met en exergue tout de même "la grande déambulation finale, très visuelle, qui rassemble l'ensemble des bénévoles et participants", le dimanche à 17h. Si plusieurs sont répartis sur l'ensemble du week-end, les concerts du samedi soir sont aussi à ne pas manquer selon le président.

Les plus lus
