fantasy. A Merville-Franceville, le festival Cidre et dragon fête ses 10 ans

Le festival de la fantasy et du jeu de rôle célèbre les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 sa dixième édition. Cidre et Dragon, organisé par l'association le Raid Tolkien, avec le soutien de la ville de Merville-Franceville (Calvados), propose à nouveau un programme riche autour de la littérature médiévale fantastique, des mondes imaginaires issus de la fantasy et du steampunk, ainsi que de l'univers du jeu de rôle.

90 000 visiteurs

Grâce aux cosplayeurs, ces fans qui conçoivent des costumes "maison", Cidre et Dragon met en scène des personnages mythiques comme les elfes, les trolls, les gobelins ou les centaures. Du côté des animations, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : campement pirate, marché médiéval, artistes de rue, auteurs, illustrateurs, jeux en tout genre... Quatre groupes assureront les animations musicales. Un spectacle équestre sur la plage viendra clôturer les festivités le dimanche.

L'an passé, le rendez-vous a réuni près de 90 000 visiteurs, des passionnés aux simples curieux.

Pratique. Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à Merville-Franceville. Gratuit.