CALVADOS Le festival Cidre et Dragon fête ses 10 ans!

Plus qu'un festival, Cidre et Dragon est un événement où les visiteurs sont acteurs. On ne vient pas à Merville-Franceville, on débarque à Merravilla. Alter ego de Merville-Franceville, cette ville est la capitale des mondes de la Fantasy, ville franche et sacrée, le lieu où les aventuriers se retrouvent pour partager le récit de leurs aventures et en vivre de nouvelles. Elle possède des portes menant à tous les mondes de Fantasy connus et existe simultanément dans bon nombre d'entre eux.

Vous avez donc une histoire derrière ce festival qui permet aux fans de fantasy (livres, films, jeux de rôles, cosplay...) de se retrouver mais aussi de faire découvrir cet univers au plus grand nombre. Vous pourrez déambuler dans un marché médiéval, assister à des concerts thématiques aux sonorités celtiques , rock, et aussi rôlistique! Il y a ura des spectacles en déambulation, des camps où vous pourrez jouer et aussi vous initier à diverses activités comme le jonglage.

Découvrez aussi les sports fantastiques par excellence: le quidditch et le trollball! Immensément ludique, il y a un côté physique indéniable!

Pour cet anniversaire exceptionnel, le festival commence le vendredi soir. Il y aura un feu d'artifice à cette occasion.

Venez costumés, venez rêver, vous amuser et vous évader le temps d'un week-end. C'est à Merville-Franceville à partir de vendredi soir et jusqu'à dimanche. Les informations et réservations pour les concerts sont sur www.cidreetdragon.eu et la page Facebook.

Ecoutez Mélissande Terrasson, dans l'équipe d'organisation du festival, nous présenter cette version anniversaire: