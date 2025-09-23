International. Mort de Ziad Takieddine, homme d'affaires condamné dans le volet financier de l'affaire Karachi

Ziad Takieddine, sulfureux homme d'affaires franco-libanais, est mort mardi 23 septembre, à l'âge de 75 ans. Il est décédé au Liban, ou il s'était exilé en 2020, juste avant sa condamnation dans le volet financier de l'affaire Karachi. Il est impliqué dans d'autres affaires politico-judiciaires comme le financement supposé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Lybie. Le verdict dans cette affaire tentaculaire est attendu jeudi 25 septembre.

Son rôle dans l'affaire Karachi

Il a été condamné à cinq ans de prison en 2020 dans le volet financier de l'affaire Karachi. Il s'agit d'un dossier de vente d'armes de la France à l'Arabie Saoudite et au Pakistan.

L'affaire a éclaté après l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi, au Pakistan. Il a fait 13 morts dont 11 employés français, notamment cherbourgeois, de la Direction des constructions navales. Le volet financier concerne des rétrocommissions, soit de l'argent touché par certaines personnes via ces contrats. Des sommes qui auraient permis de financer la campagne de 1995 d'Edouard Balladur. Les personnes condamnées en 2020 ont fait appel, dont Ziad Takieddine.