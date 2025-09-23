Normandie. 450 postes ouverts dans la santé, une campagne de recrutement immense pour renforcer les équipes locales

Appel Médical, filiale du groupe Randstad France, frappe fort avec une campagne de recrutement inédite en Normandie. L'objectif : répondre à la forte demande en soignants dans la région et soutenir hôpitaux, cliniques, Ehpad, crèches, laboratoires et cabinets médicaux.

Une réponse à la pénurie de soignants

Le vieillissement de la population, les départs massifs à la retraite et l'augmentation des maladies chroniques mettent le système de santé sous tension. En Normandie, près de 67% des recrutements de soignants sont jugés difficiles selon France Travail. Ces embauches visent à soulager des équipes déjà sous pression et à garantir la continuité des soins.

• A lire aussi. Montmartin-sur-Mer. Faute de médecin, la mairie envisage de recruter en Espagne

Tous les profils recherchés : infirmiers, aides-soignants, kinés, médecins…

Les besoins concernent une large palette de métiers : infirmiers diplômés d'Etat, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, manipulateurs radio, sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou encore cadres de santé. Une diversité de postes qui permet à chacun de trouver une opportunité adaptée à ses compétences.

Des postes ouverts dans tous les départements normands

La campagne de recrutement couvre toute la Normandie, avec une répartition précise des offres :

Calvados : 150 postes

Manche : 102 postes

Seine-Maritime : 91 postes

Eure : 54 postes

Orne : 53 postes

• A lire aussi. Orne. Manque de médecins : "Le plus dur est à venir", selon le président du Conseil de l'ordre

Des carrières et formations à la clé

En plus de proposer des missions variées, Appel Médical accompagne les candidats dans leur parcours professionnel grâce à des offres de formation et des perspectives d'évolution. L'objectif est clair : fidéliser les soignants et renforcer durablement l'offre de santé dans la région.