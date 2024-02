Montmartin-sur-Mer. Faute de médecin, la mairie envisage de recruter en Espagne

Montmartin-sur-Mer cherche un médecin à tout prix. Le cabinet médical de la ville se composait de trois médecins, il y a encore un an. L'un d'entre eux a quitté la ville, et les deux restants devraient partir à la retraite dans les prochaines années. Les 1 400 âmes du village se retrouveront donc sans médecins dans très peu de temps. Une idée a laquelle le maire, Bruno Quesnel, n'arrive pas à se résoudre.

L'homme politique a immédiatement engagé des démarches pour remplacer ses médecins, en vain. A ce jour, il estime que quatre médecins sont nécessaires pour répondre aux besoins de la commune. Beaucoup ont répondu à son offre, mais seulement en tant que médecins salariés, ce qui représente un coût trop important pour sa ville.

Désespéré, au bout d'un an, Bruno Quesnel a donc fait appel à un cabinet de recrutement espagnol. "Ce cabinet de recrutement a déjà placé plusieurs médecins dans la région, on espère en voir un arriver d'ici six mois", assure-t-il. Une décision qui ne semble pas contrarier ses administrés, pourvu qu'ils aient un nouveau docteur en médecine.