Alençon. 30 postes à pourvoir à la future usine United-Caps à Alençon

United-Caps, plasturgiste Luxembourgeois familial, leader sur les bouchons et capsules, emploie 580 salariés sur ses sites du Luxembourg, en Belgique, Allemagne, Hongrie, Irlande, Espagne ... et dans le Jura. Mais ce site français est à saturation, d'où la construction pour 12 millions d'euros de l'usine d'Alençon (Orne), proche des clients industriels d'United-Caps dans l'agroalimentaire, notamment dans la poudre de lait infantile, en Normandie et en Pays de la Loire. Sandro Massabieaux, directeur France d'United-Caps :

Sandro Massabieaux Impossible de lire le son.

La construction de la nouvelle usine de 4700m² a débuté en mai 2019 sur un grand terrain de 25.000m², car United-Caps prévoit déjà de s'agrandir ici. L'usine est composée de bâtiments de 9 mètres de haut : 2 bâtiments de production, séparés par un corridor qui permettra d'acheminer la production jusqu'à un autre bâtiment de stockage.

Le futur bâtiment de stockage en cours de construction. - Eric Mas

Le tout séparé par des murs coupe-feu. Ce sont aussi 6 silos pour stocker la matière plastique, des locaux techniques et des bureaux administratifs. 17 lignes de production seront opérationnelles sur ce site. Les bâtiments seront en légère surpression pour éviter que de la poussière n'y entre, explique le directeur: "Les personnels devront se changer avant d'y pénétrer. On est presque sur des salles blanche, du fait des contraintes d'hygiène alimentaire".

Sandro Massabieaux, directeur France d'United-Caps. - Eric Mas

Le choix d'Alençon s'est aussi imposé parce que l'entreprise mise sur la main-d'œuvre qualifiée 100 % locale, formée à l'Institut Supérieur de Plasturgie (ISPA), implanté sur le site universitaire d'Alençon-Damigny. Sandro Massabieaux :

Sandro Massabieaux Impossible de lire le son.

Le directeur du site d'Alençon, François Merrien, est un normand, né au Havre. Il est un ancien élève de l'ISPA d'Alençon !

Le futur personnel (18 en production et 12 techniciens de maintenance, régleur, techniciens qualité,… ) est recruté dès septembre 2019, pour le début de production en mars 2020. Les postes d'opérateurs sont recrutés par Pôle Emploi Alençon, une matinée d'information collective sera organisée le 8 octobre 2019. Les personnes recrutées seront formées durant 3 mois, avec un stage dans l'usine du Jura. Les autres postes sont directement recrutés par United-Caps. Les candidats doivent postuler à l'adresse : recrutementrh@unitedcaps.com

A LIRE AUSSI.

130 entreprises tentent d'embaucher les futurs ingénieurs de l'ISPA

27 000 emplois sur la Communauté Urbaine d'Alençon

Les bonnes nouvelles économiques s'enchaînent à Alençon