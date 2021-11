Affaire Skripal : quelle est l'étendue des mesures de représailles de Moscou ?

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait promis jeudi, en annonçant l'expulsion de 60 diplomates américains, que la réponse de son pays serait "identique en ce qui concerne le nombre des personnes qui quitteront la Russie". Une "promesse" tenue dans la plupart des cas, sauf pour la Grande-Bretagne, visée par des mesures supplémentaires.

Combien de diplomates occidentaux sont visés par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'Histoire ?

. Grande-Bretagne

Londres, qui accuse Moscou d'avoir fait empoisonner sur le sol britannique Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, "a un mois" pour réduire son personnel diplomatique en Russie au même nombre que celui des diplomates russes présents au Royaume-Uni.

Le 17 mars, la Russie avait déjà ordonné la fermeture dans sa capitale des locaux du British Council, l'organisme chargé des échanges éducatifs et des relations culturelles, et l'expulsion de 23 diplomates britanniques.

. Union européenne

L'ambassadrice des Pays-Bas, Renée Jones-Bos, a été la première à annoncer, en sortant du ministère russe des Affaires étrangères où elle avait été convoquée comme 22 autres ambassadeurs, que "deux de ses collègues" devraient quitter Moscou.

Elle a été suivie par les autorités de nombreux autres pays européens. L'Allemagne et la Pologne devront chacune renvoyer quatre diplomates chez elles. Trois Tchèques et trois Lituaniens abandonneront aussi leur poste en Russie, des chiffres correspondant aux mesures prises par Prague et Vilnius contre Moscou.

L'Italie verra deux de ses diplomates expulsés, tout comme l'Espagne, selon les médias de ces deux pays, tandis que l'attaché militaire estonien a obligation de quitter la Russie. Autre pays balte, la Lettonie va perdre un diplomate.

La Finlande a été le premier pays nordique à annoncer le départ forcé d'un de ses diplomates, suivie par le Danemark (deux) et la Suède (un).

La Roumanie a également annoncé l'expulsion d'un de ses diplomates, de même que la Croatie, la Norvège et l'Irlande.

Seules les mesures de rétorsion prises par Moscou contre la France, qui avait annoncé l'expulsion de quatre diplomates russes, n'étaient pas encore connues.

. Autres pays

Les autorités ukrainiennes avaient annoncé lundi l'expulsion de 13 diplomates russes considérés comme des "agents des services secrets russes", contraints de quitter le territoire dans les 48 heures. En représailles, Moscou a ordonné l'expulsion de 13 diplomates ukrainiens.

Autre ex-république soviétique, la Moldavie devra retirer trois de ses diplomates.

Le Canada (quatre), l'Australie (deux), l'Albanie (deux), la Norvège (un), la Macédoine (un) devraient également être obligés d'expulser des diplomates, même si les mesures prises à leur encontre ne sont pas encore connues.

. Ils y échappent

Quatre pays ayant annoncé des mesures contre la Russie échappent pour l'instant à ces sanctions. "Compte tenu du fait que la Belgique, la Hongrie, la Géorgie et le Monténégro ont décidé au dernier moment de rejoindre ce mouvement, la Russie se réserve le droit de prendre des mesures" à l'avenir, a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué.

Par ailleurs, cinq pays avaient décidé de se joindre à l'action concertée des pays occidentaux en rappelant leur ambassadeur, une mesure provisoire destinée à manifester leur mécontentement. Ces cinq pays sont la Slovaquie, Malte, la Bulgarie, le Portugal et le Luxembourg, contre lesquels aucune mesure n'a été annoncée par Moscou.

Parmi les pays de l'UE, seuls Chypre, la Slovénie, la Grèce et l'Autriche n'ont pris aucune mesure contre Moscou.

