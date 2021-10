Normandie. La Région organise la première Fête des cinémas normands

La première Fête des cinémas normands se déroule vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septembre. Sur ces trois jours, toutes les séances seront au tarif unique de 5 euros dans la plupart des salles de cinéma de la région. Pour la Région Normandie, il s'agit d'une opération de relance pour le cinéma après la crise sanitaire et les différents confinements.

Il faut dire que notre région est une vraie terre de cinéma. Les tournages y sont nombreux, grâce notamment au travail de Normandie Images. La structure aide les productions souhaitant travailler en Normandie en leur apportant une aide logistique ou financière. Pour avoir un petit aperçu du travail de Normandie Images, trois avant-premières sont proposées lors de cette Fêtes des cinémas normands : Albatros de Xavier Beauvois (soutenu à hauteur de 200 000 euros par la Région et tourné autour d'Etretat), Ouistreham d'Emmanuel Carrère (soutenu à hauteur de 150 000 euros par la Région) et Barbaque de Fabrice Éboué (tourné à Honfleur, au Havre et dans le pays de Caux).

Avant-premières de Albatros, en présence de l'équipe du film :

Jeudi 9 septembre à Rouen (Pathé Docks 76)

Vendredi 10 septembre à Fécamp (Le Grand Large)

Samedi 11 septembre à Caen (Pathé)

Dimanche 12 septembre à Dieppe (Le Grand Forum)

Lundi 13 septembre au Havre (Dock Vauban)