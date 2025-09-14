En ce moment À qui le tour JECK & CARLA
Bonne table à Rouen. Un déjeuner coloré au musée des Beaux-Arts

Economie. Depuis cet été, le Café sculpture du musée des Beaux-Arts de Rouen accueille le public le matin, le midi et l'après-midi.

Publié le 14/09/2025 à 11h00 - Par Justine Carrère
Bonne table à Rouen. Un déjeuner coloré au musée des Beaux-Arts
Amira Brahimi a pensé la carte du Café sculpture du musée des Beaux-Arts de Rouen.

Cela faisait presque 10 ans que le Café sculpture du musée des Beaux-Arts de Rouen n'avait pas accueilli de clients. C'est maintenant chose faite depuis cet été. Après un appel à projets, Amira Brahimi, gérante de Café crème, Moka et Habibi, a été sélectionnée pour élaborer la carte du café. Cet espace gourmand s'inscrit dans un décor atypique : il est au sein du musée et les tables sont entourées de tableaux et de sculptures.

Une carte saine et saisonnière

A la carte, pour le déjeuner, quatre assiettes signature sont proposées pour 15€. On retrouve Le déjeuner de Madame Helleu, une planche composée de jambon de pays, fromages affinés, œuf mollet, tomates confites et pain de campagne ou encore Le poulet de Renoir, un croque-monsieur à la volaille, emmental, béchamel et salade de jeunes pousses. Lors de ma venue, j'ai opté pour l'assiette Au bord de Seine composée de deux pains briochés sur lesquels ont été disposés de la crème citronnée, deux œufs mollets, du saumon fumé et de l'avocat. L'ensemble était accompagné d'une salade verte. Moi qui n'avais pas si faim en arrivant, j'ai quand même fini toute l'assiette qui était bien garnie. Les pains briochés étaient moelleux et les œufs mollets bien coulants. Un plat simple et efficace. En dessert je voulais déguster une tarte fine aux pommes mais la pâtissière étant nouvelle, on m'a conseillé de commander une autre douceur. J'ai donc opté pour une valeur sûre, un cookie au chocolat et aux noisettes pour 4,50€. Là encore, le cookie était généreux, à la fois croustillant et fondant. J'ai donc payé au total 19,50€. Un prix très raisonnable.

Toasts avocat, saumon et œufs mollets.Toasts avocat, saumon et œufs mollets.

A travers ce nouveau projet, Amira Brahimi voulait proposer "une cuisine saine et de saison qui fasse écho aux tableaux". Fin septembre, "la carte devrait changer" pour s'adapter à l'automne puis à l'hiver avec des soupes et des plats chauds. Une bonne adresse à tester dans un cadre où l'art rencontre la gastronomie.

Pratique. Esplanade Marcel Duchamp, Rouen. Ouvert de 10h30 à 18h.

Toasts avocat, saumon et œufs mollets.

