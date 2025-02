SM Caen. Deux nouvelles recrues avant la fin du mercato

Le mercato hivernal se termine ce lundi 3 février, à 23h, mais le SM Caen n'a pas attendu les dernières minutes pour officialiser ses deux nouvelles recrues. Dans la soirée du dimanche 2 février, le club a d'abord annoncé l'arrivée de Jules Gaudin. Défenseur gauche de métier, il est prêté par le Paris FC jusqu'à la fin de la saison. Par la suite c'est l'attaquant Samuel Grandsir, qui arrive tout droit du Havre, qui s'est engagé avec Malherbe.

Deux valeurs sûres ?

Jules Gaudin connaît bien la Ligue 2, il a été formé à Guingamp, avant de rejoindre la capitale. Depuis le début de saison, il a foulé les pelouses à 16 reprises avec l'actuel 2e de Ligue 2, et réalisé deux passes décisives. La saison passée, il était également titulaire indiscutable, mais n'a plus joué depuis le 3 janvier dernier.

• A lire aussi. SM Caen. Adriel Ba Loua, une nouvelle recrue en attaque

Samuel Grandsir, lui, n'a plus joué avec Le Havre depuis le 15 décembre 2024. Apparu qu'à six reprises sur le terrain, l'ailier droit manque de temps de jeu cette saison alors qu'il apparaissait régulièrement la saison passée, mais ne marquant qu'un seul but, lors de la première journée le 13 août 2023. C'est d'ailleurs son dernier but en compétition officielle.

Agir vite

Les deux joueurs ont déjà intégré le groupe pour préparer la rencontre face à Dunkerque, lundi 10 février, et seront peut-être alignés par Bruno Baltazar pour éteindre un feu qui brûle depuis trop longtemps maintenant. Malherbe vient d'enchaîner huit défaites d'affilée toutes compétitions confondues. Et la dernière victoire en championnat remonte au 2 novembre, face à Bastia (2-0). Une spirale négative qui a placé le SMC à la dernière place du championnat.

• A lire aussi. Football. Yassine Benrahou renforce le SM Caen pour la fin de saison

• A lire aussi. Football. La direction du SM Caen interdit au MNK 96 de rencontrer les joueurs avant le match face à Guingamp