Football. La direction du SM Caen interdit au MNK 96 de rencontrer les joueurs avant le match face à Guingamp

Les supporters ont été plutôt véhéments envers les joueurs et la direction à la suite des récents mauvais résultats, mais sont prêts à tout mettre de côté. Pourtant, c'est une fin de non-recevoir qu'a reçu le MNK 96. Vendredi 24 janvier, le SM Caen, avant-dernier de Ligue 2 et embourbé dans une crise sportive, reçoit Guingamp au stade Michel d'Ornano. En amont de la rencontre, le principal groupe de supporters a demandé à rencontrer les joueurs et le staff, avec "une petite délégation".

• A lire aussi. SM Caen. Départ de Nicolas Seube, colère des supporters, Kylian Mbappé… le président du club répond aux polémiques

Créer un électrochoc

"L'objectif était d'essayer de remobiliser les troupes et ainsi créer un électrochoc chez les joueurs afin qu'ils puissent retrouver un esprit conquérant. Nous sommes avec eux et non contre eux. Malheureusement, nous avons essuyé un refus de la direction caennaise", écrit le Malherbe Normandy Kop.

Les supporters de la formation malherbiste craignent une crise profonde, qui mènerait le club tout droit en National, soit en troisième division. "La colère et la crainte nous ont envahies", relatent-ils, en cinglant le recrutement, les joueurs qui ne donnent pas le sentiment de se battre, ou des propriétaires inaudibles.

• A lire aussi. Caen. "Nous sommes écœurés de le voir partir si tôt", les supporters du Malherbe Normandy Kop réagissent au départ de l'entraîneur Nicolas Seube

Pas rancuniers, les membres du MNK96 assurent qu'ils animeront la tribune Borrelli ce soir, comme ils en ont l'habitude. Cependant, "notre investissement ce soir dépendra de l'implication des joueurs". Le coup d'envoi du match est donné à 20h. Guingamp est pour le moment 6e de Ligue 2.