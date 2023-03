Cold cases : quelles sont les affaires non résolues les plus célèbres en Normandie ?

Le 1er mars 2022, une nouvelle unité judiciaire était implantée à Nanterre (Hauts-de-Seine) : un pôle dédié aux crimes en série et aux affaires non élucidés. "241 dossiers sont concernés", rappelait le gouvernement, dont celui de la disparition de Lydie Logé à Saint-Christophe-le-Jajolet dans l'Orne, en 1993.

La disparition de la famille Godard dans le Calvados

L'affaire de la famille Godard, à Tilly-sur-Seulles, est l'un des "cold cases" les plus mystérieux de la Normandie. En août 1999, ce n'est pas une personne qui disparaît mais toute une famille. La famille Godard, qui vivait à Tilly-sur-Seulles dans le Calvados : Yves Godard, sa seconde épouse et leurs deux enfants.

Si le père et les enfants partent pour une croisière au large de la Bretagne, la mère, elle, ne fait pas partie du voyage. De grandes quantités de sang lui appartenant ont été retrouvées au domicile familial, mais son corps, lui, ne l'a jamais été.

Alors que la police soupçonnait une fuite du père avec ses enfants, le crâne de Camille Godard, la fille du médecin est repêchée en mer en juin 2000 et des ossements appartenant à Yves Godard sont découverts en septembre 2006 au fond de la fosse des Casquets, à l'ouest des îles Anglo-Normandes.

L'ancienne maison du docteur Godard à Tilly-sur-Seulles, rénovée depuis l'époque du drame. - Philippe Bertin

L'affaire reste une énigme, embrumée d'autant plus par les indications d'un mystérieux corbeau, et par la dissémination progressive des objets de la famille sur plusieurs plages de Bretagne. Une piste financière voire mafieuse a aussi été mise en lumière par le journaliste Éric Lemasson dans L'assassinat du docteur Godard, publié en 2011.

Tendance Ouest revenait dans un podcast sur cette affaire hors-norme qui a secoué la Normandie pendant plus de quinze ans.

Antoinette Lenepveu, décapitée près de Cherbourg

Parmi les affaires relancées par la justice au sein de ce pôle "cold cases", celle du meurtre d'Antoinette Lenepveu. Le 21 juin 1983, à Cherbourg, le corps nu et décapité d'Antoinette Lenepveu, 81 ans est retrouvé dans la Divette, près de chez elle à La Glacerie, tout près de Cherbourg.

Le corps d'Antoinette Lenepveu a été retrouvé dans la Divette en juin 1983. - Wikimedia Commons

Seul élément manquant : la tête de la victime, qui sera découverte quelques jours plus tard, cachée dans un dépôt de la SNCF. Les enquêteurs découvriront aussi un hachoir et un couteau ayant pu être utilisés pour assassiner la vieille dame. Malgré leur acharnement pour que le délai de prescription de trente ans soit repoussé, les enquêteurs cherbourgeois n'ont jamais réussi à mettre la main sur l'auteur du meurtre.

Dans l'Eure, le cas de Gaëlle Fosset tuée de 66 coups de couteau

Gaëlle Fosset a été tuée de 66 coups de couteau. - Page Facebook "Hommage à Gaëlle, que justice lui soit rendue"

C'est à Saint-Germain-la-Campagne, dans l'Eure que Gaëlle Fosset, 22 ans a été sauvagement assassinée de 66 coups de couteau. Un meurtre brutal commis en avril 2007 et qui n'a pas été élucidé en dépit du prélèvement de quatre traces ADN sur le jogging de la victime. Deux éléments intriguent la police : le sol de la maison a été nettoyé avec un produit laissé sur place et le taux d'alcool de la victime était d'1,64g par litre de sang au moment du meurtre. Par ailleurs, la porte du domicile ne porte aucune trace d'effraction, ce qui laisse à penser que Gaëlle Fosset connaissait son meurtrier.

En 2021, les enquêteurs et la procureure d'Evreux participaient à l'émission Appel à témoins sur M6 pour recueillir de nouveaux témoignages qui pourraient faire avancer le dossier.

La même année, quinze ans après les faits, une amie de la victime a été de nouveau interrogée par les enquêteurs de la section de recherche de Rouen et de l'Office Central de la répression des violences aux personnes, rapporte BFMTV. Les deux femmes auraient eu un différend au sujet d'une histoire d'amour, et s'étaient vues la veille du meurtre. Mais aucune réponse n'a pu être apportée.

En Seine-Maritime, l'affaire Kaas, un meurtre aux allures de scandale

À la fois erreur judiciaire et crime non résolu, l'Affaire Kaas est celle du meurtre de Sylviane Kaas, et de l'emprisonnement de son mari, André Kaas.

Personnage sulfureux qui fait fortune comme promoteur immobilier, il a été écroué pendant 35 mois pour le meurtre de sa femme avant d'être relâché. Sylviane Kaas née Grumois avait été assassinée en avril 1992 à son domicile, tuée par trois balles de sa propre arme à feu, alors que son mari et ses enfants étaient sortis voir un film dans un cinéma de Rouen.

André Kaas en 2005 lors de son passage à la télévision pour la promotion de son livre "Pas de pitié pour les innocents" aux éditions Michel Lafont - Capture d'écran INA

Les deux membres du couple, décrits comme libertins, multipliaient les amants et les maîtresses. Un retentissement a eu lieu dans l'affaire en 1993 lorsqu'un homme emprisonné accusait André Kaas d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Kaas sera écroué en novembre 1993 et libéré en octobre 1996, et un non-lieu définitif est prononcé pour cette affaire en mars 2004.

L'ombre du meurtre de Lydie Logé, dans l'Orne

Lydie Logé, une jeune femme âgée de 29 ans disparaissait le 18 décembre 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet près d'Argentan. Son corps n'a jamais été retrouvé, et longtemps, les enquêteurs ont étudié plusieurs pistes : suicide, disparition volontaire, entourage familial…

Lydie Logé, disparue en 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet

En 2018, une nouvelle piste se dessine lorsque la police inspecte le fourgon du tueur en série Michel Fourniret et compare des traces inconnues avec l'ADN de Lydie Logé. Le résultat revient positif. Le tueur décédé en 2020 avait alors déclaré : "Je ne crois pas que cela puisse être quelqu'un d'autre que moi qui aie mis fin à son parcours de vie." Son ex-femme, Monique Olivier, était mise en examen en 2021 pour complicité dans cette affaire.