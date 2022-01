Justice. Pôle des affaires non élucidées : quels pourraient être les crimes concernés en Seine-Maritime ?

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé mercredi 12 janvier vouloir créer un pôle judiciaire dédié aux crimes en série et aux dossiers non élucidés.

Installé à Nanterre, le pôle sera lancé en mars prochain. Les dossiers devraient être confiés à trois juges d'instruction, un magistrat du parquet, trois greffiers et deux juristes spécialisés. Au niveau national, 241 dossiers seraient concernés : 173 sont des affaires non élucidées et 68 sont des procédures de crimes en série.

En Seine-Maritime, plusieurs affaires sont encore sans réponse. On fait le point sur les dossiers non élucidés dans le département.

L'assassinat de Sylviane Kaas

Le 5 avril 1992, Sylviane Kaas est retrouvée à son domicile d'Anneville-Ambourville, allongée au sol, le fil du téléphone serré autour du cou avec trois impacts de balles sur le corps. C'est son mari, accompagné des deux enfants du couple, qui fait la macabre découverte en rentrant au domicile le soir même. L'enquête montre que des bijoux et des tableaux ont été volés. La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est d'abord privilégiée, mais des suspects désignent le mari, André Kaas, comme étant à l'initiative de cet assassinat. Le 8 novembre 1993, il est interpellé avec deux personnes suspectées d'être des hommes de main. Dénonçant une erreur judiciaire, André Kaas est finalement lavé de tout soupçon le 26 mars 2004, avec un non-lieu définitif.

Le mystère Janine Santier

Un corps est découvert le 9 novembre 1995, à Caudebec-en-Caux. Des employés du poste de pilotage découvrent le cadavre d'une femme, sans mains ni tête. C'est un habitant de Sotteville-lès-Rouen qui donne l'alerte. Il s'agit de l'ex-mari de la victime : Janine Santier, âgée de 63 ans. L'origine de la mort n'a pas pu être déterminée par l'autopsie. L'affaire a été classée et le crime reste toujours impuni.

L'affaire de la Josacine empoisonnée : une affaire jugée mais toujours contestée

Le samedi 11 juin 1994, à Gruchet-le-Valasse, la petite Emilie Tanay, âgée de 9 ans, meurt après avoir pris de la Josacine (un antibiotique) empoisonnée. La petite, qui avait été confiée à un couple d'amis de ses parents, Michel et Sylvie Tocqueville. souffrait d'une rhino-pharyngite. La Josacine avait été empoisonnée avec du cyanure.

Rapidement, l'enquête se tourne vers Jean-Marc Deperrois, adjoint au maire, et amant de Sylvie Tocqueville. Il est alors soupçonné d'avoir voulu empoissonner le mari, pensant que le médicament lui était destiné. Jean-Marc Deperrois avait commandé un kilo de cyanure quelques semaines plus tôt pour son entreprise de Nanterre. Il s'en était débarrassé en jetant le produit dans la Seine, craignant d'être inquiété dans cette affaire. Il est placé en garde à vue le 26 juillet 1994, puis condamné à 20 ans de réclusion criminelle le 25 mai 1997. Mais il a toujours nié les faits.

Entre 2002 et 2003, Jean-Michel Dumay, journaliste au Monde, a mené sa propre enquête et met en avant l'hypothèse de l'accident domestique. Jean-Marc Deperrois est placé sous libération conditionnelle en juin 2006, après douze ans de prison. Il saisit la Cour européenne des droits de l'homme en 2009 (requête rejetée en avril 2012). En 2019, il prépare une troisième requête en révision. Cette même année, Corinne Tanay, la maman d'Emilie, publie un livre, La réparation volontaire, exprimant ses doutes sur la façon dont la justice a mené l'enquête et sur la culpabilité de Jean-Marc Deperrois. Le dossier ayant été jugé, le nouveau pôle judiciaire ne traitera pas cette affaire.