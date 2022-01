Justice. Pôle des affaires non élucidées : quels pourraient être les crimes concernés dans le Calvados ?

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé, mercredi 12 janvier, vouloir créer un pôle judiciaire dédié aux crimes en série et aux dossiers non élucidés.

Installé à Nanterre, le pôle sera lancé en mars prochain. Les dossiers devraient être confiés à trois juges d'instruction, un magistrat du parquet, trois greffiers et deux juristes spécialisés. Au niveau national, 241 dossiers seraient concernés : 173 sont des affaires non élucidées et 68 sont des procédures de crimes en série. Dans le Calvados, plusieurs affaires sont encore sans réponses. On fait le point sur les dossiers non élucidés dans le département.

L'affaire Godard : le mystère reste entier

Yves Godard est médecin et acupuncteur à Caen. Le 1er septembre 1999, il part avec ses enfants, Camille (6 ans) et Marius (4 ans) à bord d'un voilier de 9 mètres depuis Saint-Malo. Sa femme Marie-France, elle, ne fait pas partie du voyage. Le 5 septembre, les gendarmes ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Le 7 septembre, le médecin et ses enfants ne sont pas revenus au port de Saint-Malo. Les gendarmes y découvrent alors le véhicule d'Yves Godard, dans lequel des traces de sang et des doses de morphines sont trouvées. Le 8 septembre, la gendarmerie procède à une perquisition dans la maison familiale de Tilly-sur-Seulles. Des traces de sang sont alors découvertes dans leur maison. En 2000, le crâne de sa fille, Camille, est découvert. Puis, des années plus tard, le fémur et le tibia d'Yves Godard sont découverts. Les corps de son fils Marius et de sa femme n'ont eux jamais été retrouvés. Le 14 septembre 2012, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu.

Fin 2011, Eric Lemasson publie le livre L'Assassinat du docteur Godard, qui met en lumière une nouvelle piste, financière voire mafieuse, en s'appuyant sur une série d'assassinats autour de la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA), dont Yves Godard était un membre très actif. Le médecin était un personnage mystérieux, suspendu pendant un temps, en 1992, par le conseil de l'Ordre des médecins pour exercice illégal de pharmacie. Il lui est également reproché, dans l'exercice de ses fonctions, la prescription de médicaments interdits en France. Le médecin aurait aussi eu des liens, de près ou de loin, avec des mouvements sectaires, notamment "Invitation à la vie", une secte qui prétendait être en mesure de guérir des maladies graves comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou encore le cancer, et qui aurait causé la mort de personnes ayant arrêté leur traitement conventionnel.

Le meurtre de Magalie Méjean

Magalie Méjean est une caennaise de 28 ans, cadre à la SNCF et pompier volontaire. Pendant un séjour à la Martinique, elle est portée disparue lors d'une randonnée, le 17 décembre 2013. Son corps est retrouvé dans une ravine un mois plus tard, le 23 janvier 2014. À quelle date précise Magalie est-elle décédée entre le moment de sa disparition et la découverte de son cadavre ? Son corps a-t-il été transporté ou se trouvait-il dans cette ravine depuis le départ ? Encore beaucoup de questions sans réponses subsistent aujourd'hui. Le 31 décembre 2015, un courrier anonyme contenant des informations sur la disparition de la Caennaise a été déposé dans la boîte aux lettres de la gendarmerie de Basse-Pointe. La justice a d'ailleurs récemment reçu d'autres informations anonymes allant dans le même sens que ce courrier de 2015. Quasiment 10 ans après la disparition de Magalie Méjean, le dossier est toujours en cours, deux juges d'instruction travaillent toujours sur cette affaire.

• Voir aussi : Avec les parents de Magalie Méjean, huit ans d'un chagrin immense

L'affaire Mathis : le père refuse de parler

Mathis Jouanneau a disparu à l'âge de 8 ans, le 4 septembre 2011, alors qu'il était le week-end chez son père, Sylvain Jouanneau. Ce dernier est interpellé seul le 9 décembre, soit trois mois plus tard, à Villeneuve-lès-Avignon, dans le Gard. Il comparait en juin 2015 devant la cour d'assises du Calvados, où il est condamné à 20 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Mais depuis, aucun élément ne permet de dire où est l'enfant. Le père refuse de le dire. Au moins trois juges d'instruction ont traité cette affaire complexe (le dossier fait plus de 9 000 pages). Aujourd'hui, 10 ans après les faits, sa mère Nathalie Barré est toujours à sa recherche. Un portrait-robot amélioré de l'enfant vieilli a été réalisé. Mais pour l'heure, la disparition de l'enfant reste un mystère. Nathalie Barré a lancé une cagnotte en février 2019 pour collecter des fonds afin de mener sa propre enquête. En mars 2020, 4 600 € de dons avaient été récoltés. Une enquête est en cours pour homicide volontaire contre X.

• Voir aussi : 10 ans après. "Je ne l'abandonnerai jamais", témoigne sa mère

La disparition de Vanessa Melet

Le 6 décembre 2016, Vanessa Melet, âgée de 37 ans, disparaît à Langrune-sur-Mer, après avoir quitté le domicile familial. Pour ses parents, impossible qu'elle ait voulu mettre fin à ses jours en se jetant à l'eau. Une enquête a été ouverte pour séquestration et enlèvement. Cinq ans après, sa disparition reste une énigme.

• Voir aussi : Disparition de Vanessa : l'interminable attente de sa mère