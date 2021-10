Affaire Godard : la justice classe l'affaire 13 ans après

Au terme de 13 années de procédure, la justice classe l’affaire Godard.

C’est ce qu’a annoncé ce samedi matin le procureur de Saint-Malo. Aucun élément nouveau, dans l’affaire mystérieuse de ce medecin de Tilly-Sur-Seulles près de caen, soupçonné d’avoir tué sa femme et ses enfants avant de suicider en 1999. C’est la thèse privilégiée par la justice. L’homme avait embarqué sur un voilier en compagnie de ses deux enfants, âgé de 6 et 4 ans. En 2000 le crâne de la petite fille avait été repêché, 6 ans plus tard, des ossements du médecin était ramené dans les filets d’un bateau de pêche en Bretagne. Reste que les corps du fils et de la femme n’ont jamais été retrouvés.

Dans son réquisitoire, le parquet relève que "la seule hypothèse que l'on peut exclure est que la disparition de la famille s'explique par un simple accident de mer" et, "même si c'est la piste la plus probable, on ne peut affirmer formellement que Yves Godard est l'auteur de l'homicide, c'est un non-lieu faute de charge", selon le procureur de Saint-Malo.