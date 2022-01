Justice. Affaires non élucidées : dans l'Eure, l'affaire Gaëlle Fosset relancée ?

Le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti a annoncé la création, le mardi 1er mars, d'un pôle judiciaire entièrement dédié aux crimes en série et affaires non élucidés. Cette nouvelle unité, installée à Nanterre, s'intéressera à ces "cold cases" qui n'ont jamais été résolus. Et ces affaires sont nombreuses.

Le gouvernement en dénombre 241 : 73 crimes non élucidés et 68 procédures de crimes en série. Des juges d'instruction intégreront ce pôle pour tenter de trouver la clé de ces dossiers.

En Normandie, plusieurs "cold cases" ont été identifiés, que ce soit en Seine-Maritime, dans le Calvados, la Manche et l'Orne. Dans l'Eure, une affaire reste à ce jour non résolue.

Dans la nuit du 26 au 27 avril 2007, Gaëlle Fosset, âgée de 22 ans, est tuée chez elle, de 66 coups de couteau. Le drame s'est produit à Saint-Germain-la-Campagne, dans l'Eure, à la frontière du Calvados, près d'Orbec, où vivent les parents de la victime.

Le crime commis par un proche ?

Après la découverte du corps, la police scientifique est dépêchée sur place. Le sol de la maison a été nettoyé avec un produit ménager laissé sur place. L'absence de traces d'effraction conduit les enquêteurs à privilégier l'hypothèse d'un crime commis par un proche. Six magistrats se sont succédé sur cette affaire, près de 700 personnes ont été auditionnées. Mais l'enquête reste irrésolue.

La création d'un pôle des affaires non élucidées pourrait relancer l'affaire.

• À écouter, notre podcast : L'énigme du meurtre de Gaëlle Fosset