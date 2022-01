Justice. Pôle des affaires non élucidées : retour sur un cold case dans l'Orne

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé mercredi 12 janvier vouloir créer un pôle judiciaire dédié aux crimes en série et aux dossiers non élucidés.

Installé à Nanterre, le pôle sera lancé en mars prochain. Les dossiers devraient être confiés à trois juges d'instruction, un magistrat du parquet, trois greffiers et deux juristes spécialisés. Au niveau national, 241 dossiers seraient concernés : 173 sont des affaires non élucidées et 68 sont des procédures de crimes en série. Dans l'Orne, une affaire est encore sans réponses. On fait le point sur ce dossier non élucidé dans le département.

La soudaine disparition de Lydie Logé

Le 18 décembre 1993, Lydie Logé, 29 ans, disparait de son village de Saint-Christophe-le-Jajolet, près d'Argentan. Depuis, aucune nouvelle d'elle… et son corps n'a jamais été retrouvé. Un non-lieu a conclu les deux enquêtes menées de 1994 à 2009. En 2018, des traces ADN correspondant au patrimoine génétique de la famille Logé sont retrouvées dans un véhicule de Michel Fourniret. L'enquête est alors relancée. Mis en examen en 2019, il affirme que le visage de la victime lui "dit quelque chose" lorsqu'on lui montre une photo de Lydie Logé. Michel Fourniret dira même, selon un article du journal Le Parisien : "Je ne crois pas que cela puisse être quelqu'un d'autre que moi qui ait mis fin à son parcours de vie." Provocation ou confession à demi-mot ? Difficile à dire. Pour l'heure, rien n'est venu confirmer l'hypothèse que Lydie Logé soit tombée entre les mains du tueur en série, qui est décédé en mai 2021.