Rétrospective 2021. Seine-Maritime : ce qu'il faut retenir de l'année écoulée

Retour sur l'année 2021 et les faits qui ont marqué le département de Seine-Maritime.

Politique

L'année 2021 aura été marquée par les élections départementales et régionales. Le taux de participation a été faible et au final pas de changement : Hervé Morin reste président de la région Normandie et Bertrand Bellanger conserve son siège de président de la Seine-Maritime. Cette année 2021 aura aussi été celle d'Édouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre. Depuis son départ de Matignon, le 3 juillet 2020, Édouard Philippe reste la personnalité politique préférée des Français. L'homme sait doser ses interventions pour rester sur le devant de la scène. C'est ainsi que le 7 avril, il sort un livre "Impressions et lignes claires", un livre entre essai philosophique et confidences sur les coulisses du pouvoir. En fin d'année, Édouard Philippe créera son parti politique : Horizons. Le lancement s'est fait depuis Le Havre, le 9 octobre.

Rétro 2021 : l'année d'Edouard Philippe

L'année politique en Seine-Maritime qui aura aussi été marquée par la garde à vue, le 8 octobre, de Mélanie Boulanger, maire de Canteleu et candidate aux élections régionales. Prise bien malgré elle dans une affaire de stupéfiants, elle sera totalement blanchie.

Thomas Pesquet

Il est l'une des personnalités normandes qui a marqué cette année 2021 bien au-delà de la région. L'astronaute seinomarin Thomas Pesquet a passé six mois dans l'espace. C'était sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale après une première en 2016. Vendredi 23 avril, 11 h 49, Thomas Pesquet décolle à bord du vaisseau Dragon de la société américaine Space X. Une nouveauté pour l'astronaute normand qui était partie la première fois à bord d'une fusée russe Soyouz. À bord, notre Seinomarin prend part à de nombreuses expériences. Il réalise aussi quatre sorties extra-véhiculaires et il n'oublie pas de partager son séjour dans l'espace en photos. Grande première, Thomas Pesquet devient le commandant de bord de la Station spatiale internationale. C'est le premier astronaute français à occuper cette fonction. Lundi 8 novembre dans la nuit, Thomas Pesquet revient sur Terre en amerrissant au large des États-Unis.

Retro 2021 : Thomas Pesquet

Le prochain objectif pour Thomas Pesquet est la Lune, qu'il espère pouvoir fouler dans les prochaines années. Au total, le Normand a passé 395 jours dans l'espace.

Sports

L'année écoulée aura fait la part belle à la voile, en mettant à l'honneur un Havrais : Charlie Dalin et ses performances sur le Vendée Globe et la Transat Jacques Vabre. Cela aura été l'une des images fortes du début d'année. Le 27 janvier à 20h35, Charlie Dalin passe le premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Il boucle son tour du monde en un peu plus de 80 jours. Il ne le sait pas encore, même s'il s'en doute : notre Havrais va finir deuxième derrière Yannick Bestaven. Ce dernier a bénéficié d'une compensation pour avoir sauvé Kevin Escoffier. Notre skipper serait-il le Raymond Poulidor de la voile, éternel second ? Il se préparera tout le reste de l'année à la Transat Jacques Vabre, qui est partie du Havre le 7 novembre. Son objectif était de défendre son titre. Charlie Dalin n'aura pas fait le doublé. Il est, là aussi, arrivé deuxième. En lot de consolation, notre Havrais a tout de même remporté une course cette année : la Fastnet Race.

Rétro 2021 - Charlie Dalin

Et dans cette rétrospective sport, n'oublions pas également le beau parcours de Quevilly Rouen Métropole, en football. L'équipe a réussi à monter en Ligue 2 cette saison. Un retour après trois ans d'absence.

Contournement est : une année de rebondissements

Le projet est évoqué depuis 50 ans. Et 2021 aura encore été pleine de surprises pour ce "contournement est de Rouen", une idée de double autoroute à péage de 41 km qui doit permettre de relier l'A28 à l'A13. Le préfet de Seine-Maritime l'avait dit : le projet ne se ferait pas sans l'accord des élus locaux. Au mois de février, les élus de la nouvelle majorité métropolitaine ont tranché. Ils ne financeraient pas cette double autoroute. De quoi sonner le glas de l'A133-A134 ? C'était sans compter sur la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime qui ont décidé d'augmenter leur participation pour garder le même niveau de financement par les collectivités locales. L'État a ensuite joué les arbitres. En décembre, Jean Castex a annoncé qu'il lancerait l'appel à candidatures pour le futur concessionnaire de l'autoroute. Une procédure qui doit durer au moins deux ans.

Contournement est de Rouen

Tempêtes

Comme tous les ans, la Seine-Maritime a subi les affres du ciel. Le mercredi 2 juin, dans l'après-midi, il est tombé beaucoup de pluie sur le Pays de Caux, causant de nombreuses inondations. Cela a notamment été le cas à Doudeville où les rues se sont transformées en véritable torrent. Du jamais vu depuis plus de 20 ans.

De fortes pluies, il en est aussi tombé le lundi 2 août sur l'agglomération du Havre. À l'heure de pointe, le matin, les précipitations auront surpris de nombreux automobilistes. A Montivilliers, à cause d'un glissement de terrain, une route empruntée chaque jour par 18 000 véhicules, a dû être fermée pendant un mois.

Rétro 2021 - Tempêtes

Il y a également eu la tempête Aurore, dans la nuit du 20 au 21 octobre. Les vents ont atteint des records : 175 km/h à Fécamp, 150 km/h au Havre et 122 km/h à Rouen. Le bilan aura essentiellement été matériel mais un employé municipal près d'Etretat a été grièvement blessé. Il s'est retrouvé bloqué sous un arbre qu'il tronçonnait après le passage de la tempête. 80 000 foyers en Normandie s'étaient trouvés privés de courant suite à cette tempête Aurore, qui restera la plus marquante de l'année 2021.