Le Havre. Sortie du livre d'Édouard Philippe : "Un best-seller annoncé"

À la caisse, parmi les nouveautés et bien sûr au rayon politique, le nouvel ouvrage d'Édouard Philippe figure en bonne place, mercredi 7 avril, à la librairie La Galerne, à deux pas de l'hôtel de ville du Havre. Dans Impressions et lignes claires, l'ancien Premier ministre, redevenu maire l'été dernier, livre avec son ami et conseiller spécial à Matignon Gilles Boyer une chronique sur l'exercice du pouvoir.

Les premiers acheteurs au rendez-vous Impossible de lire le son.

"Je suis très curieuse de savoir comment ça se passe à l'intérieur du gouvernement", indique Élisabeth, ouvrage sous le bras. "J'ai eu l'occasion de le rencontrer à une réunion de quartier, il est franc jeu, j'aime bien son ton…", poursuit la lectrice, habituellement peu adepte des livres politiques.

Danièle, elle, suit le parcours du maire depuis qu'elle est arrivée au Havre, en 2000 : "C'est quelqu'un de simple, de très humble, sympathique. Je vois où il en est et cela me fait plaisir, car c'est quelqu'un de bien." Pourrait-il aller encore plus haut ? "J'aimerais bien oui, pourquoi pas, qu'il soit le futur président de la République."

Les séances de dédicaces impossibles pour le moment

Pour le moment, la situation sanitaire rend impossible l'organisation de dédicaces ou de rencontres avec les auteurs. Serge Wanstock, qui dirige La Galerne, s'attend malgré tout à un beau succès de librairie. "C'est assez inédit qu'un ex-Premier ministre prenne la parole aussi rapidement après avoir quitté le pouvoir, c'est un best-seller annoncé. Et évidemment, il aura une résonance particulière au Havre." Selon le libraire, les cartons d'édition demeurent rares au rayon politique, exceptions faites, ces dernières années, des livres de Nicolas Sarkozy et François Hollande… Deux anciens pensionnaires de l'Élysée.