Normandie. Thomas Pesquet, deuxième personnalité préférée des Français

L'astronaute normand, Thomas Pesquet, aura marqué l'année 2021. Pour la deuxième fois de sa carrière, le Seinomarin a séjourné six mois dans l'espace (dans la station spatiale internationale). Et cela semble plaire aux Français.

Ce dimanche 26 décembre, le Journal du Dimanche publie le palmarès des personnalités préférées des Français (réalisé avec l'Ifop). Jean-Jacques Goldman est toujours premier, pour la onzième année consécutive. La surprise vient donc de notre Normand. Thomas Pesquet fait un bond de neuf places et se retrouve deuxième. Il détrône Omar Sy qui, du coup, se retrouve troisième.

Chez les femmes aussi, on retrouve une Normande. La Dieppoise Valérie Lemercier se classe à la neuvième place. Elle gagne ainsi une place en un an. Valérie Lemercier a signé cette année le film Aline, sur la vie de Céline Dion. Sur la plus haute marche du palmarès féminin, c'est Sophie Marceau qui a une nouvelle fois été plébiscitée. Elle devance la comédienne Marion Cotillard et l'humoriste Florence Foresti.