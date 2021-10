[Actualisé] Canteleu. Coup de filet anti-drogue : Mélanie Boulanger et son adjoint remis en liberté

La maire PS de Canteleu, Mélanie Boulanger a été remise en liberté à l'issue de sa garde à vue débutée après son arrestation vendredi 8 octobre lors d'un coup de filet anti-stupéfiants, a appris l'AFP samedi 9 octobre auprès de son avocat. "Je vous confirme la levée de la garde à vue de Mélanie Boulanger sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle", a déclaré Me Arnaud de Saint Rémy. Mélanie Boulanger est aussi vice-présidente de l'agglomération et elle a été tête de liste PS-EELV aux régionales.

Pour rappel Vendredi, 19 personnes avaient été interpellées, 15 en Seine-Maritime, dont deux élus de Canteleu, et quatre en Seine-Saint-Denis, dans le cadre de cette enquête pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Parmi eux, Hasbi Colak, adjoint chargé du développement économique de la maire de Canteleu, a lui aussi été remis en liberté. Selon le parquet de Bobigny qui pilote l'enquête, des perquisitions "ont permis de saisir 15 kg d'héroïne, 25 kg de produit de coupe, des armes à feu et la somme de 375 000 euros". Vendredi, le procureur de Bobigny Eric Mathais avait précisé que les personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue "sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Bobigny, saisi d'une information judiciaire ouverte depuis septembre 2019 des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs". Les investigations ont permis "d'identifier plusieurs personnes en lien avec ce trafic" et ont conduit à "programmer une opération simultanée", avait détaillé le magistrat. "Un très gros réseau de trafiquants de drogue a été démantelé", a indiqué samedi à l'AFP une source proche du dossier. Selon elle, il y a plusieurs volets dans cette affaire, "l'importation de très gros volumes d'armes et de drogue" et le "blanchiment".

"On parle d'une famille historique à Canteleu. Des gens dans le viseur des policiers depuis plusieurs années", a-t-elle indiqué, affirmant que "cette famille influençait très fortement le monde politique local à Canteleu". L'enquête a démarré en 2019 "en Seine Saint-Denis avec l'interpellation pour trafic de cocaïne d'un lieutenant de la famille qui organise le trafic à Canteleu", selon cette source contactée par l'AFP.

Avec AFP.