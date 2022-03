Normandie. Hervé Morin réélu président de la Région : "Ce mandat sera le dernier"

"J'ai vécu ma dernière campagne électorale. Je ne l'ai pas dit auparavant parce que je ne voulais pas que les gens pensent que c'était un argument de campagne", a annoncé le nouveau président. Il ne lui resterait donc plus que 6 ans et 9 mois de vie politique. Une décision mûrement réfléchie. "J'ai eu la chance d'avoir deux grands-pères maires pendant plus de 30 ans. Ils étaient passionnés par leur mandat mais je les ai aussi vus désespérés après une élection perdue. J'en avais tiré la conclusion qu'il fallait savoir s'arrêter", confie Hervé Morin. Après ce mandat, le président de Région s'adonnera à ses diverses passions et notamment à l'écriture d'un roman. "Il faut vivre la vie politique avec l'idée qu'il y a une autre vie après", conclut-il.