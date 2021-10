Vendée Globe 2020. Le Normand Charlie Dalin entre dans l'histoire de la voile, Yannick Bestaven vainqueur

C'est fait ! Pour l'histoire, Charlie Dalin restera le premier navigateur de cette 9e édition du Vendée Globe à avoir coupé la ligne d'arrivée de l'épreuve, mercredi 27 janvier à 20 h 35, après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de course.

Mais si le navigateur normand restera le vainqueur moral de la mythique course à la voile en solitaire cuvée 2020, il restera aussi le premier à ne pas en être déclaré vainqueur.

Yannick Bestaven (Maître Coq) déclaré vainqueur

Pour connaître le vainqueur, il a fallu attendre quelques heures et l'arrivée de Yannick Bestaven (Maître Coq) en milieu de nuit à 4 h 19.

Avec un bonus de 10 h 15 accordé par le jury de la course depuis le 30 novembre dernier, quand, après 22 jours de course, il avait été dérouté par la direction de course pour porter secours à Kevin Escoffier (PRB), naufragé, Bestaven est passé devant Charlie Dalin (Apivia) pour décocher la première place finale et entrer dans les livres d'histoire comme le vainqueur officiel de ce Vendée Globe 2020.

Charlie Dalin restera à jamais le premier à avoir franchit la ligne d'arrivée - capture VG20