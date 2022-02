Caen. Le Bouchon des Halles : plats gourmands dans une ambiance chaleureuse

C'est vrai qu'aux premiers abords, le Bouchon des Halles ne paye pas de mine. Mais une fois rentré à l'intérieur, je découvre le vrai visage du bistro situé à l'entrée du marché au gros de Caen. Une ambiance chaleureuse digne des troquets de travailleurs d'un autre temps. On rit, on parle fort, les demis de pressions agrémentent beaucoup des tables.

Plats généreux et petits prix

Sur la carte, rien de révolutionnaire, mais une cuisine généreuse. Quatre plats principaux dans la formule midi, je peux choisir par exemple le rôti d'échine de porc agrémenté de ses frites maisons et d'une salade, bien assaisonné avec sa sauce moutarde et ses petits oignons revenus dans son jus. En entrée aussi, le répertoire reste classique. Mention spéciale aux harengs fumés. En fermant les yeux et en écoutant l'ambiance, je pourrais me croire dans un de ces bars de docker des grands ports du nord de l'Europe. Les prix eux changent un peu des formules du centre-ville : 13.90€ la formule entrée + plat + dessert. Avec un verre d'un bon vin, on frôle les 16,50€ et avec un peu de chance, la patronne vous offre le café.

