Caen. Mémorial : plus de 96 000 visiteurs pour l'exposition Norman Rockwell

Ouverte le 7 juin 2019 à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement, l'exposition Norman Rockwell, sortie pour la première fois hors des États-Unis, a été un franc succès pour le Mémorial de Caen (Calvados).

Elle a fermé ses portes ce dimanche 27 octobre 2019, après cinq mois d'engouement. Au bilan : plus de 96 000 visiteurs sont venus découvrir ou redécouvrir les secrets de la seconde guerre mondiale.

Dernier jour complet

Le directeur du Mémorial, Stéphane Grimaldi ne pouvait qu'être satisfait, notamment lorsque le dernier jour affichait complet aujourd'hui : "On a franchi une nouvelle étape. Le Mémorial a la crédibilité suffisante aujourd'hui pour produire des expositions de cette importance, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Il devient un lieu d'expression artistique".

Des temps forts comme la rencontre de Ruby Bridges le 3 juin 2019, lors du vernissage de l'exposition, a aussi marqué les esprits :

De grandes œuvres pour 2020…

Ce genre d'exposition inédite en Europe a de quoi donner des idées pour l'avenir à Stéphane Grimaldi. D'ici un an, la peinture fera encore son trou pour séduire les nombreux visiteurs du Mémorial de Caen. À l'été 2020, il prévoit d'y installer "une exposition sur les plus grands peintres européens et américains de l'après-guerre. On va exposer 77 tableaux absolument exceptionnels".

