Caen. Une collecte de déchets organisée dans le bassin Saint-Pierre

L'initiative avait été menée à Marseille et elle avait bien fonctionné. Alors, l'antenne du Calvados de Surfrider ainsi que 13 moniteurs de plongée du club de Caen ont décidé de faire la même opération de nettoyage dans le port de Caen (Calvados).

Ils ont obtenu des autorisations de la CCI, Ports Normandie, de la communauté urbaine et de la ville de Caen. Munis d'une grande benne (donnée par la ville), de sacs et de cordes, les plongeurs étaient répartis sur cinq secteurs différents du bassin.

151 kg de déchets non recyclables

Benoît Birette, responsable Surfrider Calvados explique que cette intervention a pour but de "sensibiliser les citoyens à la cause écologique et de les mettre en garde sur l'avenir de la planète". Le butin a été conséquent et parfois étonnant. 151 kg de déchets non-recyclables et 54 kg de verre ont été ramassés dont six skateboards, une dizaine de vélos, des panneaux de signalisation, une dizaine de barrières, un bidet, des batteries de voitures et même le mat d'un bateau ! Les déchets repêchés seront ensuite triés et le métal revalorisé.

Aux alentours du port de plaisance, une cinquantaine de personnes était mobilisée pour ramasser les déchets accumulés sur la voie publique. Surfrider Calvados espère renouveler l'opération l'année prochaine, avec cette fois, un peu plus de main d'oeuvre.

