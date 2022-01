Monument. Le château ducal de Caen

Construit vers 1060 par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre, le château ducal est une des visites incontournables à Caen. C'est à ce jour l'une des plus grandes enceintes fortifiées d'Europe. Les remparts ont été restaurés pour accueillir les visiteurs qui peuvent admirer la ville et ses nombreux clochers depuis les hauteurs, à commencer par celui de l'église Saint-Pierre, située juste en face. Le public peut accéder librement à la salle de l'échiquier, à la Porte des Champs, à la salle du grand donjon... Le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts se trouvent aujourd'hui dans l'enceinte du château. Des visites guidées sont proposées tout l'été pour découvrir l'histoire de l'enceinte et de son fondateur emblématique, Guillaume le Conquérant.

Centre-ville. Gratuit et ouvert toute l'année. Tel. 02 31 30 47 90.

