Caen. Près de Caen : un centre de tri pour trois départements en 2024

De Cherbourg à Lisieux en passant par Saint-Lô ou Flers… Au total, 13 collectivités de trois départements différents ont décidé de s'unir pour s'occuper de leurs déchets ensemble. D'ici 2022, tous les emballages en plastique devront être triés. Un changement de taille pour les élus locaux, ils ont décidé de s'unir pour gérer au mieux ce changement.

Pour traiter les ordures du plus d'un million d'habitants, il va falloir construire un nouveau centre de tri. Près de Caen, la commune de Colombelles est l'endroit tout trouvé : "Nous sommes déjà propriétaires d'un terrain, tout près de notre site Unité de Valorisation Énergétique (UVE)." Indique Olivier Paz, président du Syvedac, l'organisme chargé de la collecte des déchets de l'agglomération de Caen.

Les 13 collectivités concernées réparties sur trois départements - Charles de Quillacq

60 000 tonnes de déchets par an

Sur les 25 hectares de terrain, c'est donc un centre de tri dernière génération qui verra le jour d'ici 2024 : "Sur les 13 collectivités, il y a un gisement de 74 000 tonnes de déchets par an, estime Olivier Paz, mais avec les progrès de tous, on pense que ce nouveau centre devra traiter 60 000 tonnes par an." C'est, à titre de comparaison, le même tonnage que le plus gros centre de tri en activité aujourd'hui en France.

Si le calendrier est respecté, les travaux de ce nouveau centre débuteront en janvier 2022.

Des économies d'échelle

L'union de ces 13 collectivités n'a rien du hasard. Grâce à ce nouveau fonctionnement, d'importantes économies d'échelle vont être réalisées : "Pour vous donner une idée, un centre de 30 000 tonnes coûte 70 % du prix d'un centre de 60 000 tonnes", explique Oliver Paz.

Mais le projet n'en est qu'à ses débuts, il va aussi falloir créer une nouvelle entité qui rassemblera tous les syndicats de collecte de déchets.

