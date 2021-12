Caen. En Normandie, cheminots, enseignants, retraités... à nouveau dans la rue

Ils sont à nouveau descendus dans la rue jeudi 19 avril 2018 : cheminots, enseignants, agents des hôpitaux, étudiants, lycéens, retraités… alimentaient le vaste mouvement de grève aujourd'hui en France.

Un peu moins de monde

Des manifestations avaient lieu dans la matinée dans les cœurs de Cherbourg (Manche), Lisieux (Calvados) et Alençon (Orne), avec une affluence moindre que lors de la dernière convergence des luttes du 22 mars dernier. Dans le cortège caennais, où près de 3 000 personnes sont venues grossir les rangs, se trouvait notamment Annick et Claude Ruelland. Ils sont de toutes les manifestations et ne sont pas près de s'arrêter :

Dans l'après-midi, d'autres rassemblements sont prévus à 17 heures place du marché à Flers et devant la gare d'Argentan mais aussi à Avranches devant la mairie. Enfin à 17 h 30, une dernière manifestation aura lieu devant la Poste de L'Aigle.

