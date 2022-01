déchets. Caen : un ramassage de déchets collectif, ça vous dit ?

Dans le cadre de la journée de la solidarité, une collecte de déchets est organisée dans l'ensemble de la ville de Caen (Calvados), samedi 30 mars 2019, de 14h à 18h, pour ramasser plastiques, mégots et autres déchets abandonnés.

A chacun son secteur

Plusieurs associations contribuent à ce geste écologique et citoyen et s'occupent de l'organisation de cette journée sur différents secteurs : centre-ville, rive droite, côte de Nacre et Pierre-Heuzé. Elles invitent les personnes intéressées à s'inscrire sur leurs pages Facebook respectives. Cela leur permettra de s'organiser et d'avoir, en amont, un ordre d'idée du nombre de participants.

Pratique. Samedi 30 mars 2019 de 14 à 18 heures dans les différentes zones de Caen.