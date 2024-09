Caen. Vélos, skates, poussette… Ils plongent pour nettoyer le port

Des vélos, une poussette, des skateboards… Le bassin Saint-Pierre renferme bien des "trésors". Samedi 28 septembre, le club de plongée "Groupement Plongeurs Sauveteurs" (GPS) de Caen a mené une initiative inédite en plongeant dans le bassin pour récupérer une multitude d'objets abandonnés sous l'eau. Alain Gaudeau, trésorier du GPS, est à l'initiative du projet, aux côtés de Frédérique Bonté : "Nous avons fait une formation de plongeurs archéologues, alors on s'est dit qu'on pourrait pourquoi pas explorer le port de Caen." Ces passionnés n'ont pas hésité à utiliser leur savoir-faire pour contribuer à la propreté du port : "Nous avons monté une opération écologique, pour montrer au public tout ce qu'il y a dans le port. J'espère que maintenant tout le monde prendra conscience qu'il faut faire attention à notre planète."

Les plongeurs-sauveteurs de Caen ont trouvé, entre autres, des vélos, une poussette, des skateboards au fond du bassin Saint-Pierre.

Parmi les autres trouvailles, des bouteilles et des pneus. Les plongeurs ont dû descendre à trois mètres de profondeur, dont un mètre de vase. "On y allait à l'aveugle et à tâtons. On était carrément dans le noir, on sentait les choses avec les mains."