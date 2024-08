Caen. Le thermomètre va grimper : des solutions pour passer l'été au frais

En Normandie, même si, selon les données de la Direction régionale de l'environnement, la moyenne des températures annuelles est de 11°C, elles peuvent rapidement grimper l'été. Pour garder de la fraîcheur dans sa maison, des solutions rapides et simples à mettre en place existent. Grégoire Ficher, de Logikinov à Fleury-sur-Orne, entreprise normande d'équipements de maison implantée également à Honfleur ou Saint-Lô, livre ses astuces.

Brise-soleil ou stores zip ?

"Aujourd'hui, les gens recherchent de la lumière, et de grands apports solaires dans les habitations, commence-t-il. Mais l'été, la maison peut vite monter en température." La priorité va être de masquer ces ouvertures, pour protéger de la chaleur qu'elles apportent. "On peut se tourner vers des brise-soleil orientables ou des stores zip." Les premiers sont des volets avec des lames qui peuvent s'orienter. Ajustables et peu couteuses (de 200 à 400€/m²), elles permettent de faire baisser la température de 4 à 7°C pendant les fortes chaleurs. Les seconds, plus chers mais isolant mieux, sont des stores motorisés intérieurs ou extérieurs "avec des toiles microperforées, qui ont l'avantage de laisser passer l'air mais pas la chaleur", indique Grégoire Ficher.

En Normandie, où les canicules sont plutôt rares, "il n'est pas forcément nécessaire d'entreprendre des grosses installations", souligne l'expert, comme une climatisation, également peu écologique. Pour l'ADEME (agence de l'environnement) Normandie, d'autres solutions existent. Les plantes devant les fenêtres permettent de protéger du soleil et apportent de la fraîcheur. L'installation d'une pergola (50 à 100€/m2) permet de protéger les vitres du soleil. Enfin, l'agence conseille d'éviter "les surfaces bétonnées et de privilégier les ravalements avec des couleurs claires".