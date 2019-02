Bonne table à Rouen : P'tit gars, rue aux Ours

L'enseigne est discrète, dans la rue aux Ours, à deux pas de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). Lorsque l'on pousse la porte, c'est toute l'ambiance chaleureuse et conviviale du bistro qui vous accueille. Quelques tables, où l'on déjeune au coude à coude sur des nappes à carreaux, les vieilles publicités des alcools et marques de notre enfance qui ornent les murs et puis le grand comptoir en bois sous lequel on devine les noms de quelques bons châteaux… En guise de menu, cette ardoise qui reprend les différentes suggestions du moment. Assez nombreuses pour laisser du choix, assez peu nombreuses pour que l'on croit à la mention "fait maison", affichée un peu partout dans le restaurant.

Normand et "fait maison"

Pas difficile, j'opte pour la formule entrée/plat du jour/café. À la soupe à l'oignon, je préfère la Panna cotta de chou-fleur et son saumon mariné. Une association originale, rafraîchissante et légère en prévision de ce qui suit : un sauté de joue de porc au cidre, pour rester normand. La viande est délicieusement tendre. Le tout est copieux, servi sans chichi avec de belles frites maisons et une poêlée de légumes anciens, comprenez notamment du panais ou des carottes violettes.

Mon appétit satisfait, je fais l'impasse sur le dessert et me contente d'un café. Un vrai bon moment pour le déjeuner pour une note maîtrisée : 19,80 euros pour ma formule et un verre de vin blanc.

37 rue aux Ours à Rouen. Tel 02 35 89 97 58