Bonne table : le Squarium, à Elbeuf

La façade est attrayante, avec ses très grandes fenêtres qui permettent de voir les tables bien remplies depuis l'extérieur. Une fois à l'intérieur, l'ambiance est colorée et chaleureuse grâce aux discussions qui vont bon train et aux tables en bois entre lesquelles les serveurs slaloment. On me trouve une place au milieu de toute cette agitation et je peux alors m'intéresser aux ardoises accrochées aux murs.

Une cuisine généreuse

La maison propose toute une sélection de tartines et de burgers à la carte, mais je suis plus intéressé par le menu du jour. En entrée, je commence par une belle tranche de terrine de lapin. Bien cuite et parfumée, c'est parfait pour commencer ! Pour le plat, j'écarte l'andouillette ou la bavette d'aloyau au profit d'un burger normand. Le pain est délicieux, le bœuf est bien tendre et les crudités croquantes apportent un vrai plus. Mais le plus intéressant, c'est bien évidemment la sauce au camembert qui nappe généreusement le tout. Une sauce qui accompagne d'ailleurs parfaitement les bonnes frites maison qui garnissent le reste de l'assiette.

Du côté des desserts, les grands classiques d'une carte de bistrot. Pour ma part, j'opte pour une crème brûlée qui referme en beauté ce repas savoureux, généreux et somme toute assez économique. Pour 13,90€, la formule entrée, plat et dessert est adoptée !

Pratique. Le Squarium, 25 rue Pierre-Brossolette à Elbeuf. Tél. 02 35 81 10 52