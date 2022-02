Rouen. Bonne table à Rouen : Terroir, la cave à manger, allée Eugène Delacroix

C'est une petite épicerie fine, à deux pas de l'espace du Palais, dans le centre de Rouen (Seine-Maritime). À l'intérieur et sur la terrasse, quelques tables permettent tout de même de déguster sur place les délicieuses charcuteries et fromages français, italiens ou espagnols. L'adresse est tenue par les mêmes propriétaires que le Comptoir Henri IV, un bar à dégustation qui s'est vu bien souvent réclamer de la vente à emporter.

L'accueil est convivial. Nous nous installons avec des collègues sur des tables hautes, juste devant les frigos et un mur de bouteilles de vin qui nous mettent déjà l'eau à la bouche.

Planches et sandwiches

À la carte, des choses simples sur le principe : des planches, quelques accompagnements comme du risotto aux cèpes ou de l'écrasé truffé. Quelques casse-croûte ou salades également. Je fais confiance à mon hôte en commandant une planche mixte (charcuterie et fromage) dont il choisit la composition. Le tout arrive sur une belle planche, bien garnie. Dessus, je me régale notamment de prosciutto, un jambon blanc, d'une sorte de chorizo, de saucisson, de jambon cru avec un fromage suisse ou encore un comté affiné 24 mois. Un délice pour les papilles que nous accompagnons d'un Syrah venu tout droit de Sicile, et qui relève le tout d'une note épicé. L'un de mes collègues a préféré choisir un clubissime : le Ricain en l'occurrence, composé dans du pain de mie de Pastrami, de crème Savora, d'oignons frits, de chou rouges et de tomate. Appétissant !

Nous terminons tous par un dessert, un baulois, sorte de fondant au chocolat qui tient son nom de la ville de La Baule et qui, s'il est venu conclure notre repas d'une jolie touche sucrée, n'a pas représenté le point d'orgue de notre déjeuner.

Comptez une vingtaine d'euros pour votre repas (15 euros pour une planche, 5,50€ pour le dessert). Évidemment un peu plus si vous l'accompagnez de vin, qui peut vous être servi au verre. Expérience à tenter !

14 Allée Eugène Delacroix à Rouen. Tél. 02 35 62 98 32

