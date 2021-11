Rouen. Bonne table à Rouen : Au Refuge Berbère, Rue Saint-Eloi

Les attentes sont grandes tant ce restaurant de cuisine orientale traditionnelle est devancé par sa réputation. L'accueil est chaleureux, et la salle, étonnement grande au regard de l'étroit couloir qui y conduit. Sur les murs, de grandes tentures rouges. Sur les chaises, des coussins confortables. Contre les murs, des banquettes. Ambiance chaude et cosy pour apprivoiser le futur repas copieux qui s'annonce.

Parfums d'orient

À la carte, couscous, tajines et autres spécialités orientales en tout genre. J'opte très vite pour le couscous. Base commune comme souvent. Ne reste plus qu'à choisir quelle viande viendra agrémenter mon plat. Impossible de trancher. Je choisis le royal : brochette, merguez, boulette, mouton, poulet. Tout arrive en temps et en heure dans de grands plats, avec le plus de la convivialité. La semoule à partager entre les convives tout comme les légumes, les pois chiches, la harissa (avec prudence) et puis... la montagne de viande.

La cuisson est maîtrisée. La harissa fait monter petit à petit la température, comme pour simuler un rapide voyage de l'autre côté de la Méditerranée. On ne m'avait pas menti. Pour 20 euros (café et verre de vin rouge compris), me voilà repu et satisfait. Prévoyez tout de même un instant tranquille pour profiter d'une digestion en somnolant. Pourquoi pas votre canapé. Au Refuge Berbère livre aussi à domicile.

Au Refuge Berbère, 38 Rue Saint-Eloi, 02 32 12 06 71