Rouen. Bonne table à Rouen : Le Bistroquet Chez Cédric

Le cadre est idéal. À deux pas de l'église Saint-Maclou à Rouen (Seine-Maritime), la rue de Martainville regorge de restaurants pour apprécier un repas, le temps d'une pause déjeuner. Parmi eux, le Bistroquet Chez Cédric s'est spécialisé dans la cuisine traditionnelle française. Une petite terrasse est sortie les jours de beau temps mais nous privilégions, avec mes collègues, l'intérieur traditionnel et ses poutres apparentes en cette journée venteuse.

Produits frais et de saison

Le service est courtois et rapide et le menu s'affiche sur l'ardoise que nous apporte notre serveur. Du fait maison avec des produits frais et de saison. En entrée, la terrine de campagne du chef satisfera les amoureux de charcuterie. Avec du pain frais et une feuille de salade verte, effet garanti pour se mettre en appétit.

J'opte ensuite pour le canard servi directement dans sa petite cassolette. Mes collègues choisissent quant à eux le burger, une spécialité de la maison quand un dernier penche plutôt pour un dos de lieu. Les cuissons sont maîtrisées, les saveurs au rendez-vous, les produits réellement frais. Le tout s'accompagne d'un fin choix de vin auquel nous préférons (pour rester local) la bière de la brasserie Northmaen faite à Ry à quelques kilomètres de Rouen.

Déjà repus, nous osons tout de même le dessert. Le millefeuille à la fraise est tout aussi gourmand pour les yeux que pour les papilles. La tarte tatin, accompagnée de sa crème dense et généreuse termine, en ce qui me concerne, le repas sur la note sucrée qui s'imposait.

Entrée, plat, dessert, café et un demi pour 21€, le budget reste maîtrisé pour une pause déjeuner qui nous plonge dans ce qui reste un art de vivre. La gastronomie à la française.

220 rue de Martainville à Rouen. Tél 02 32 08 09 60