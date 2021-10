Rouen. Bonne table à Rouen : Le P'tit Strudel, rue Beauvoisine

Notre pause gourmande de la semaine nous conduit dans le bas de la rue Beauvoisine, à Rouen (Seine-Maritime). Dans la salle du P'tit Strudel plus précisément, un charmant petit restaurant moderne qui a ouvert ses portes il y a seulement deux mois.

La salle n'est pas très grande mais offre une ambiance chaleureuse, à mi-chemin entre le salon de thé grâce à la grande vitrine où s'exposent les desserts et le loft parisien branché avec une cuisine semi-ouverte derrière une grande paroi vitrée. Les deux cuisinières qui s'affairent aux fourneaux n'ont donc aucun secret pour les gourmands.

Pour les amateurs de gâteaux

À la carte, on nous propose un petit assortiment de tartes salées et deux plats du jour. Et c'est l'un d'eux, le mijoté de veau aux légumes, qui retient mon attention. Un choix gagnant car la viande est très fondante et les petits pois, les carottes et les pommes de terre qui l'accompagne ont le bon goût des légumes cuits lentement avec la viande.

Pour ce qui est du dessert, le choix est cornélien entre toutes les pâtisseries en vitrine. Je finis par me décider pour un assemblage de génoise, de crème montée avec des éclats de pralins, de ganache au chocolat et de confiture au caramel. "Un repas à lui tout seul", comme le note à juste titre ma voisine de table. La part est copieuse mais la gourmandise et la légèreté du dessert aident à en voir le bout. Pour 15,80€ avec un plat du jour et une boisson, l'adresse vaut bien le détour!

