Rouen. Bonne table à Rouen : des saveurs italiennes chez Acqua & Farine

Acqua & Farine, pour mêler deux langues et les deux ingrédients de base pour une bonne pâte à pizza. À peine rentré dans cette nouvelle adresse de la place de la Pucelle, à Rouen (Seine-Maritime), l'accent transalpin du serveur vient confirmer les impressions : ici, on mange italien ! Et si l'on avait manqué l'évidence, la carte écrite en italien et en français vient achever le moindre doute.

Peu de produits, mais de bons ingrédients

Fière de ces liens avec la Botte, la maison précise d'ailleurs dans sa carte que les plats sont élaborés avec des produits frais venus tout droit d'Italie et que la pâte à pizza est préparée et repose pendant 72 heures avant d'être utilisée, pour respecter la tradition. Tenté par cette promesse, je m'oriente vers une calzone. Oubliez, l'empilage de garniture façon fast-food. Ici, chaque pizza propose une association de seulement trois ou quatre produits pour qu'ils ne soient pas noyés et dénaturés.

Dans ma pizza, une association parfaite de poivrons, de jambon cuit de Modène et de provola fumé, un fromage assez fondant et crémeux. Les saveurs sont équilibrées et parfaitement accompagnées par la pâte qui tient ses promesses, à la fois croustillante et moelleuse. Pour 20€ tout rond avec une boisson, cette pizza pas comme les autres vaut clairement le détour !

Pratique. Acqua & Farine, 4 bis place de la Pucelle à Rouen. Tél. 02 32 18 38 62.

