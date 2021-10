Caen. Caen : une femme agressée sur fond d'alcool et d'allégeance à Daech

Mardi 20 février 2018, un homme âgé de 25 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour répondre d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Faits qui ont eu lieu le vendredi 10 novembre 2017 dans un pub de l'agglomération.

Gestes déplacés et menaces salaces

À plus de 5 heures du matin, une jeune femme appelle la police pour agression sexuelle sur sa personne dans un pub de Caen. Elle explique qu'un homme lui a mis une claque sur les fesses et que l'ayant repoussé, il est revenu l'agresser plus violemment. "Il m'a malaxé les fesses en disant Je vais te mettre une bombe dans le cul au nom de Daech pour te faire exploser !" L'individu à 1,56 g d'alcool par litre de sang.

"Il y a des zones d'ombre sur votre allégeance"

À la barre, le prévenu ne peut expliquer son attitude. "Je reconnais bien une petite tape sur les fesses mais le reste est impensable et chelou. Ça ne me ressemble pas du tout. Mais j'avais bu et je ne me souviens pas de tout "

Même s'il n'est pas poursuivi pour apologie du terrorisme, les magistrats s'inquiètent. "Il y a des zones d'ombre sur votre allégeance à Daech. D'ailleurs pourquoi cacher votre récente conversion à l'Islam ?"

Problématique alcoolique familiale

Pour le procureur, l'homme a la volonté de s'approprier l'intimité de sa victime en citant Daech pour l'intimider. Une peine d'incarcération avec sursis est requise. L'avocate de la défense parle d'une problématique alcoolique familiale. "Sa mère est morte d'une cirrhose et lui boit avec excès depuis l'âge de 14 ans. Sous alcool, il est capable de dire et de faire n'importe quoi " Il écope de quatre mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, de 500 euros de dommages et intérêts et de 500 euros de frais de justice. Enfin il se voit inscrit au Fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles.

