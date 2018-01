Caen : insultes racistes répétées envers une contrôleuse du tram

Déjà condamné pour les mêmes faits au préjudice de la même personne en 2012, un quadragénaire insulte et menace de mort une contrôleuse du tramway de Caen (Calvados) en fin de matinée le vendredi 19 septembre 2014. Il a comparu le jeudi 28 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Jeudi 28 décembre 2017, un Turc âgé de 43 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour outrages envers un agent de réseau de transport public, ceci le vendredi 19 septembre 2014.

"Remonte dans ton cocotier !"

Ce jour-là, la victime se trouve avec deux collègues à l'arrêt de tram Copernic en centre-ville de Caen. Un individu sur le quai d'en face traverse la voie en crachant dans sa direction. S'approchant au plus près de son visage, il l'insulte en ajoutant : "Tu n'as pas honte d'envoyer des gens en prison ? Retourne dans ton pays, remonte dans ton cocotier ! Je te retrouve, je te fais la peau !". Quelques jours plus tard, la jeune femme guadeloupéenne porte plainte pour la deuxième fois, l'homme ayant déjà été condamné pour les mêmes faits en 2012.

Titres de séjour précaires

Le prévenu est Turc et bénéficie de titres de séjour précaires, d'où les difficultés rencontrées pour le localiser et pouvoir le juger. La victime présente à l'audience parle d'acharnement : "Même quand je ne suis pas de service, il me cherche. Il va voir mes collègues pour leur demander : 'Elle est où la négresse ?'. Je fais tout mon possible pour l'éviter". L'homme admet du bout des lèvres quelques insultes mises sur le compte de l'alcool. Seulement, comme le souligne l'avocate de la partie civile : "Il n'a pas de problématique d'addiction, c'est juste un être dangereux". 500 euros de préjudice moral sont sollicités ainsi qu'un euro pour atteinte à l'image de la société Keolis.

"La Guadeloupe, c'est la France depuis Louis XIII !"

Le procureur requiert une peine ferme à l'appréciation du tribunal : "S'il y a un intrus ici, Monsieur, ce n'est sûrement pas madame ! La Guadeloupe, c'est la France depuis Louis XIII, soit depuis 1635 ! Vous par contre vous êtes étranger sur ce territoire et au lieu de vous montrer respectueux d'être accueilli, vous proférez des injures à caractère raciste et en récidive, en plus !"

Il écope de huit mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une interdiction de contact. Il devra verser 500 euros de préjudice moral à la victime et un euro à la société Keolis. S'y ajoutent 600 euros de frais de dossier.

