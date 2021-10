Caen. Caen : les voleurs confondus par un selfie et une carte de fidélité

Ismail Namane, Algérien âgé de 30 ans, et sa compagne âgée de 21 ans ont été jugés mardi 20 février 2018 pour vols aggravés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Aucun des deux ne s'est présenté à l'audience.

Premier dossier : confondu par un selfie

Samedi 25 mars 2017, accompagné par un comparse, le prévenu aborde deux personnes dans la rue, leur demandant de faire des selfies. Les téléphones leur sont arrachés des mains. Mais l'un des voleurs pris en photo est identifié. La perquisition effectuée chez sa compagne ne donne rien car elle affirme que l'homme l'a quittée. Avec trois mentions dans son casier justicier pour vols et violences, trois mois de prison avec sursis sont requis.

Second dossier : confondus par la vidéosurveillance et la carte de fidélité

L'été suivant c'est le couple qui est repéré par la vidéosurveillance de plusieurs magasins. Faisant les courses avec leur bébé, un sac est accroché à la poussette contenant couches et biberons. Seulement celui-ci est blindé. Ils dérobent pour 955 euros de polos Lacoste et plusieurs parfums de luxe. Passant à la caisse avec une babiole, c'est leur carte de fidélité ajoutée à la vidéosurveillance qui va les confondre. La femme avouera que "c'était pour se payer des petits restos." Cette fois-ci, une peine ferme est requise pour l'homme.

Ismail Namane écope de trois mois de prison avec sursis pour le premier dossier et de six mois fermes pour le second. Pour sa compagne, ce seront quatre mois de prison avec sursis.

A LIRE AUSSI.

Calvados: un couple de gens âgés cambriolé durant son sommeil

Calvados : les voleurs avaient un mode opératoire bien rodé

Calvados : prison ferme pour violences conjugales

Normandie : une lycéenne jugée pour avoir "emprunté" la carte bancaire de son frère

Calvados : un véritable professionnel de l'escroquerie