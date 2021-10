Caen. Football (Ligue 1, 26e journée) : scénario haletant entre Caen et Rennes ! 

Le match.

Lancés dans les débats avec une vraie idée d'offensive totale, les deux équipes en oublient leur base défensive et patinent. C'est d'abord Caen qui profite de l'aubaine par Guilbert qui trouve Crivelli pour l'ouverture du score (6e) avant que Sakho n'égalise d'une tête plongeante, également sur centre (9e). Bien qu'échaudés, les deux onze continuent de manquer de qualité sur le plan défensif. Caen paie à nouveau l'addition dès la 21e minute quand sur une remontée trop lente de Féret, Sarr est à la réception d'une longue ouverture pour offrir le but de l'avantage à Sakho. Dans la foulée, les Calvadosiens réagissent mais Rodelin envoie largement au dessus, le penalty obtenu par Féret (26e). C'en est terminé des errements défensifs dans ce premier acte, Rennais et Caennais bouclant enfin leurs arrières gardes, seul Rodelin manque une nouvelle occasion sur un corner de Peeters (38e).

Caen manque deux penalties !

Et la seconde période débute fort pour Rennes puisque André trouve le poteau d'un Vercoutre battu sur un malin coup franc de Bourigeaud (48e). Rodelin y va également de sa reprise en conclusion d'un cafouillage (52e) mais les débats se tendent et les occasions disparaissent. Patrice Garande injecte du sang frais avec les entrées de Ait-Bennasser et Stavitski mais le jeu est plus haché. Rennes s'organise pour préserver son avance et si la volonté est normande, rien de sérieux ne vient sur le but de Koubek. A l'orée des vingt dernières minutes, la rencontre se cantonne dans un schéma d'attaque-défense, Caen cherchant à revenir, Rennes à contrer pour plier l'affaire. Le plan fonctionne jusqu'à la 81e minute où un nouveau penalty est logiquement accordé aux locaux pour une main de Bensebaini. C'est cette fois Peeters qui s'élance et Koubek stoppe l'essai ! Mais Caen ne désarme pas et c'est Da Silva qui vient sauver la maison d'un superbe coup de tête (84e). Suffisant pour sauver la maison et arracher un point. De haute lutte.

L'homme du match.

Diafra SAKHO (Rennes) : non seulement auteur d'un doublé gagnant ce soir, l'attaquant rennais a surtout pesé toute la partie sur la défense caennaise par son impact athlétique et ses déplacements.

Les buts.

6e : Débordement de Guilbert et centre parfait repris victorieusement par Crivelli au premier poteau.

Caen : 1- Rennes : 0

9e : Centre venu de la gauche de Bensebaini et tête plongeante impeccable de Sankho.

Caen : 1- Rennes : 1

21e : Sur une remontée de corner, Féret traîne et permet à Sarr de se faufiler et de transformer une longue ouverture en remise superbe pour Sakho qui bat Vercoutre au duel avec Da Silva.

Caen : 1- Rennes : 2

84e : Corner frappé par Féret de la droite. Au milieu de la défense, DaSilva se fraye un chemin et place une tête parfaite pour l'égalisation.

Caen : 2- Rennes : 2

La fiche.

Mi-temps :1-2, Arbitre : M. Scharer (SUI), Spectateurs : 16 083

Avertissements : Caen : Diomandé (59e), Crivelli (86e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, DaSilva, Diomandé, Genevois, Avounou (Stavitski 61e), Sankoh (Ait-Bennasser 61e) , Féret (cap), Peeters, Rodelin, Crivelli (Deminguet 86e) , entr : Patrice Garande

RENNES : Koubek, Danzé, Gelin, Gnagnon, Bensebaini, Prcic, André, Siliki, Bourigeaud, Sarr (Hunou 63e), Sakho (Mexer 79e), entr : Sabri Lamouchi

Buts : Caen : Crivelli (6e), Da silva (84e) Rennes : Sakho (9e, 21e)

