Football (Ligue 1, 22e journée) : Caen logiquement surclassé par Marseille

Ce vendredi soir 19 janvier 2018, l'Olympique de Marseille a mis une mi-temps à trouver la juste carburation avant de se défaire logiquement de Caen pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

Le match.

Le premier acte débute par un contrôle du ballon marseillais totalement stérile. Payet et N'Jie tentent bien de trouver la faille dans le bloc caennais mais rien n'y fait. Au contraire, c'est Santini qui fait se lever le stade en battant Mandanda de près mais le but du Croate est refusé pour hors jeu (18e). La demi heure atteinte, N'Jie a lui aussi l'opportunité d'ouvrir le score mais le coup de tête de ce dernier file hors cadre malgré une position idéale (33e). Pas de quoi faire frémir plus les 20 294 spectateurs présents à d'Ornano jusqu'à la pause, sifflée sur un score nul et vierge.

Accélération fatale de Marseille

Les Olympiens, bougés à la pause par Garcia, accélèrent nettement d'entrée de seconde période. N'Jie trouve le montant de Vercoutre en guise d'avertissement et dans la foulée, c'est Bessat qui commet l'irréparable dans la surface de réparation, Payet se chargeant du penalty accordé logiquement par M. Letexier (55e). L'OM est aux avant-postes et Caen fissure de toutes part. N'Jie puis Sarr ont l'occasion de doubler la mise, en vain (60e, 62e) tandis que Payet est contré in-extremis par DaSilva (65e). C'en est trop pour le SMC qui craque une seconde fois quand Thauvin, des 20 mètres, enveloppe une frappe splendide dans la lucarne de Vercoutre (74e). L'affaire est entendu pour Caen qui

Le but.

55e : Au contact avec Sarr, Bessat est en retard en voulant dégager et frappe dans le Marseillais. Penalty accordé par M. Letexier et transformé par Payet en force.

Caen : 0- Marseille : 1

74e : Aux vingt mètres et alors qu'on ne l'avait pas vu jusque là, Thauvin s'y reprend à deux fois mais loge une superbe balle enveloppée dans la lucarne de Vercoutre pour le break.

Caen : 0- Marseille : 2

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Letexier, Spectateurs : 20 294

Avertissements : Caen : Guilbert (38e), Da Silva (58e), Marseille : Sarr (28e), Rolando (42e), Thauvin (52e).

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Da Silva, Djiku, Bessat, Sankoh, Delaplace (Diomandé 69e), Féret (cap) (Repas 84e), Stavitski (Bazile 60e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

MARSEILLE : Mandanda, Sarr, Sakai, Rolando, Rami, Gustavo, Anguissa, Lopez, Payet (Ocampos 72e), Thauvin (Germain 78e), N'Jie, entr : Rudi Garcia

BUTS : Marseille : Payet (55e sp), Thauvin (74e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2

Football (Ligue 1, 12e journée) : Grosse fessée pour Caen à Marseille !

Football (Ligue 1, 19e journée) : Paris Saint-Germain s'offre sereinement Caen pour terminer 2017

Football (Ligue 1, 16e journée) : Caen tient la dragée haute à Lyon !