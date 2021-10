Caen. Football (Ligue 1) : Caen termine 2018 avec un bon point pris à Reims

Le match.

Privé avant le coup d'envoi de Djiku, à nouveau blessé, Fabien Mercadal doit composer et fait redescendre Diomandé en charnière défensive en plus que d'intégrer Deminguet à l'entrejeu. Les premiers instants sont relativement équilibrés mais rapidement, le pressing de Reims met en péril l'arrière garde normande. Doumbia pense ouvrir le score en conclusion d'un bel essai de Suk (5e) mais c'est finalement Suk lui-même dans la foulée, qui score en profitant d'une énorme erreur plein axe de Deminguet (7e). Caen est dans de bien sales draps mais Reims ne fait pas le break. Erreur fatale car sur sa première action, le SMC égalise grâce à Ninga qui bat Mendy d'une tête parfaite (29e) et à quelques instants de la pause, le second tir cadré des Malherbistes fait mouche lui aussi, Crivelli vient donner l'avantage aux siens en conclusion d'un centre de Ninga (44e).

Caen s'arrache, Brice Samba sauve le point

D'entrée de seconde période, Reims réagit nettement et pousse Caen dans ses retranchements. Les Caennais défendent trop bas et sur un coup franc inutile, concédé par Fajr, Chavalerin sert Engels qui égalise pour les Rémois (53e). Tout est à refaire pour les visiteurs qui ne se laissent toutefois pas abattre et tour à tour, Crivelli et Ninga se créent deux situations pour redonner l'avantage aux "rouge et bleu", en vain (58e, 61e). Mais passées ces sueurs froides, Reims appuie à nouveau sur l'accélérateur et oblige Caen à résister. A l'orée des vingt dernières minutes, rien n'est fait dans ce match que chaque formation veut gagner. Les minutes passent et il faut attendre la 86e minute pour voir Ojo fausser compagnie à Diomandé mais l'Anglais butte sur Samba bien placé. Le portier caennais l'est encore dans la continuité, captant un improbable tir dévié à une main (87e). Caen ne sort dès lors plus guère de son camp et s'arrache sur chaque ballon pour préserver son point jusqu'au coup de sifflet final. Un point chèrement acquis.

Les buts.

7e : En un contre un après une grossière erreur de Deminguet, Suk prend le meilleur en entrée de surface de réparation et vient battre Samba d'un tir croisé.

Reims : 1- Caen : 0

29e : Décalé par Fajr, Armougom adresse un bon centre sur lequel Ninga jaillit pour placer une tête hors de portée de Mendy. Égalisation caennaise totalement inattendue.

Reims : 1- Caen : 1

44e : Déboulé de Ninga qui centre en retrait. Khaoui laisse passer pour Crivelli qui reprend parfaitement et trompe Mendy.

Reims : 1- Caen : 2

53e : Coup franc concédé inutilement par Fajr à 30 mètres de son but. Le service de Chavalerin trouve Engels qui trompe Samba d'une tête impeccable.

Reims : 2- Caen : 2

⏱ C'est terminé, le @SMCaen n'a pas su conserver le score et repart avec un bon match nul de Delaune 🔴🔵



🔜 Place à la trêve #SMCaen #TeamSMC #SDRSMC #Ligue1Conforama pic.twitter.com/6vVU0NQ40z — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) December 22, 2018

Les réactions.

Frédéric Guilbert (défenseur Caen) : "On avait pour ambition de l'emporter mais au vu de la seconde période, c'est limite bien payé. On a mis de l'impact mais on n'a pas réussi à le faire en seconde période. Maintenant on va se reposer et revenir au taquet en janvier"

Grâce à une belle efficacité et un très grand Brice Samba le #SMCaen repart de Reims avec le point du match nul. Un très bon point de battants. #SDRSMC — Planète Malherbe❤💙 (@MalherbePlanete) December 22, 2018

La fiche.

Mi-temps : 1-2, Arbitre : M. Miguelgorry

Avertissements : Reims : Suk (1ere), Abdelhamid (26e), Caen : Guilbert (16e), Armougom (63e)

REIMS : Mendy, Konan, Abdelhamid, Fokel, Engels, Cafaro (Martin 70e), Romao (cap), Chavalerin, Doumbia, Suk (Ojo 46e), Oudin, entr : David Guion

CAEN : Samba, Guilbert, Baysse, Armougom, Diomandé, Deminguet, Sankoh, Fajr (cap), Khaoui (Joseph 54e), Ninga (Imorou 85e), Crivelli (Tchokounté 79e) , entr : Fabien Mercadal

BUTS : Reims : Suk (7e), Engels (53e) , Caen : Ninga (29e), Crivelli (44e)