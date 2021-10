Caen. Football (Ligue 1) : Caen s'enfonce encore un peu plus

Le match.

Lancée dans un 5-3-2 qui avait fonctionné à Angers, les Caennais se montrent pourtant friables très rapidement dans cette rencontre, notamment face aux premiers assauts de Alioui ou Savanier (7e, 9e). Des banderilles annonciatrices de la suite. Dès la sortie du quart d'heure initial, Bozok enchaîne petit pont sur Guilbert et frappe croisée, ne laissant aucune chance à Samba (19e). Voilà Caen mal embarqué et peu chanceux en plus. Sur le coup franc suivant, Oniangue trouve le poteau sur un coup de tête (20e). Tout d'Ornano espère la réaction mais le stade, dix minutes plus tard, siffle copieusement son équipe au moment où Alioui ne fait pas le break après une grossière erreur défensive (30e). Les vagues Nimoises s'enchaînent et Caen est à un pouce de totalement rompre, notamment sur une nouvelle occasion de Bozok (38e). Fantomatiques, les Malherbistes ne doivent leur survie comptable qu'à la légèreté des attaquants visiteurs dans la conclusion.

Que de faiblesse...

L'urgence est là et Mercadal fait entrer deux joueurs et change son système de jeu au retour des vestiaires au son des " Bougez vous le c... " des supporters. Mais rien n'y fait, Joseph essaie bien de dynamiser le côté gauche mais c'est Bozok qui se voit refuser au contraire, le but du 2-0 (55e). Il faut attendre la 62e minute de jeu pour assister au premier tir cadré caennais, œuvre de Khaoui mais capté sans soucis par Bernardoni. S'ils tentent toujours de se battre, les Normands ne mettent quasiment jamais en danger le onze nîmois, parfaitement serein. Les minutes filent et l'espoir d'une égalisation s'envole. Jusqu'à la 89e minute où Oniangue jaillit de nulle part sur un coup franc de Fajr et vient égaliser ! On pense alors à un point tombé du ciel mais au bout du temps additionnel, Landre oublié au second poteau, vient offrir la victoire à Nîmes (90e+4). Terrible certes, mais loin d'être immérité.

Les buts.

19e : Déboulé plein axe de Savanier qui profite d'une mauvaise passe de Bozok pour retrouver son partenaire d'attaque. Ce dernier, en pleine surface de réparation, ajuste un petit pont à Guilbert et exécute Samba d'un tir croisé.

Caen : 0- Nîmes : 1

89e : Coup franc de la gauche botté rentrant par Fajr. Oniangue coupe la trajectoire et place une tête hors de portée de Bernardoni.

Caen : 1- Nîmes : 1

90e+4 : Coup franc fuyant qui traverse la surface de réparation sans être touché par les Caennais et c'est Landre qui surgit pour venir crucifier Samba et tout d'Ornano.

Caen : 1- Nîmes : 2

La réaction.

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Batta, spectateurs : 14 501, Avertissements : Nîmes : Alakouch (70e), Savanier (89e)

CAEN : Samba, Gradit (Joseph 46e), Guilbert, Baysse, Djiku, M'Bengue (Tchokounté 75e), Diomandé (Khaoui 46e), Oniangue (cap), Fajr, Crivelli, Beauvue, entr : Fabien Mercadal

NÎMES : Bernardoni, Paquiez, Harek (cap) (Landre 86e), Briançon, Alakouch (Ripart 72e), Ferri, Bouanga, Savanier, Bobichon , Alioui, Bozok, entr : Bernard Blaquart

Buts : Caen : Oniangue (89e), Landre (90+4), Nîmes : Bozok (19e).

